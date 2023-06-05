黄河流域即将全面入汛 水利部组织开展2023年黄河防洪调度演练
2023年06月05日17:23 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月5日电 （欧阳易佳）据水利部消息，今日，水利部组织黄河水利委员会和小浪底水利枢纽管理中心，及山东、河南省水利厅，通过视频连线形式开展了2023年黄河防洪调度演练。
本次演练以黄河“58·7”洪水为原型并放大，选取不利组合，模拟黄河中游山西—陕西区间、三门峡—花园口区间、沁河和伊洛河接连出现极端天气形势，天然状态下花园口站流量达到35000立方米每秒的极端情况，全方位检验了雨水情监测预报、防洪工作部署、水工程调度决策、应急抢险处置和组织保障等环节。
水利部副部长刘伟平肯定了此次演练取得的成效，要求认真总结提炼本次演练的经验做法，把方案预案做得更全面、更细致，把调度分析决策做得更科学、更合理，有效提升洪水防御能力。
刘伟平强调，当前黄河流域即将全面入汛，要进一步压实责任，组织开展隐患排查整治，科学精细调度水工程，抓实防洪“四预”措施，扎实做好群众转移避险，形成齐抓共管防汛合力，奋力夺取今年黄河水旱灾害防御工作的全面胜利。
(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 我国已进入主汛期和灾害多发期 中国气象局：筑牢气象防灾减灾第一道防线
- 人民网北京6月5日电 （记者杨虞波罗）6月5日，中国气象局召开视频会议，就汛期气象服务工作进行再部署、再强化、再落实。会议指出，当前我国已进入主汛期和灾害多发期，暴雨、强对流等灾害性天气多发重发，对气象服务提出更高要求。…
- 评论
- 关注