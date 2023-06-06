原标题：上海农商银行履行负责任银行原则，全力助推“双碳”战略

在六五世界环境日前夕，上海农商银行发布了2022年度环境、社会及治理(ESG)报告暨首份负责任银行原则(PRB)报告，和2022年度环境信息披露报告暨TCFD报告。根据国际权威指数机构明晟(MSCI)公布最新ESG评级结果，该行2022年首次被纳入MSCI ESG评级并获得目前境内上市银行最高评级A级，同时也获得万得WIND ESG评级A级。

上海农商银行在对外公开披露信息中介绍了在深耕普惠金融、服务实体经济、融合人与自然、完善公司治理和优化客户服务等方面的情况。该行自2022年10月签署负责任银行原则以来，对标国际标准，稳扎稳打，进一步加强绿色业务发展、不断完善绿色金融管理体系，为实现“双碳”目标打牢基础。

加大绿色投放，助力可持续社会发展

上海农商银行积极贯彻落实国家“双碳”战略，践行可持续发展理念，以金融力量推动绿色发展，大力推进绿色金融。该行2022年绿色金融相关业务大幅增长，2022年末绿色信贷余额435.67亿元，同比增长120.32%；2022年末绿色债券投资余额90.34亿元，同比增长150.94%。

上海农商银行立足“打造长三角最具绿色底色银行”的目标，重点围绕绿色农业、绿色建筑、绿色能源、节能环保等绿色领域开发多样化的绿色金融产品与服务，包括生态贷、碳排放权/排污权质押贷、合同能源管理质押贷等。

绿色三农赋能农民增收致富

上海的远郊农业特色镇以菌菇种植闻名，其中的龙头企业，上海某食用菌专业合作社，以其现代化的农业栽培模式让其年产量成为“上海之最”，而其独特的绿色循环生产模式，更是解决了周边地区秸秆和牲畜粪便等农业废弃物的资源化再利用。

该合作社不断探索打通产业链各环节，带动周边小微合作社和农户技术提升和增收致富，打造江南特色蘑菇小镇，实现绿色循环发展合作社联农带农、农民增收致富的“三赢”模式。

结合该龙头合作社经营模式和其上下游农业主体资金需求特点，上海农商银行为其量身打造菌菇产业链金融服务，为产业链上小微合作社、农户和产业链下游菌菇经销商，以其与该龙头合作社的经营贸易数据为增信，提供授信支持。截止目前，已经为其产业链条上各小微合作社、农户及菌菇经销商提供超3000万元贷款资金支持。

农业产业链融合发展是促进农业产业高质量发展的重要途径，上海农商银行开展的农业产业链金融模式能够有效发挥金融对乡村振兴的赋能效应，为农民增加收入提供有效保障。

“节水惠”贷款赋能社会治理

2023年4月，上海农商银行与上海市水务局签署“节水惠”专项合作协议，与上海浦东水务(集团)有限公司(以下简称“浦东水务集团”)签署合作协议，意向性授信用于支持浦东南片地区水厂深度处理改造、给排水管网改造、污水治理等供排水基础设施建设。根据测算，水网改造后南汇地区管道漏损率将明显下降。日节水量至少达到7.8万立方米，年节水量至少达到近2900万立方米，相当于两个滴水湖蓄水量。该笔业务成为全市首笔水网改造“节水惠”贷款，切实助力民生保障，践行绿色金融，以金融力量赋能社会治理。

2020年上海农商银行即为浦东南片老旧供水管网改造系列工程提供“一揽子”授信方案，授信额度11.64亿元，充足覆盖系列工程、期限长达15年，同时开辟绿色通道，灵活安排提款周期，为项目的建成落地注入强有力的“源头活水”。上海农商银行持续践行绿色金融，通过不断提升服务能力，筑牢城市供水“生命线”，助力城市更美、生活更好。

强化数据赋能，探索多元化计量应用

上海农商银行不断强化数据测算在绿色金融管理过程中的助力作用。该行2022年度环境信息披露报告中提及在投融资层面碳排放测算和自身运营层面碳排放测算的情况：该行2022年投融资活动二氧化碳排放量为696.77万吨，自身运营活动二氧化碳排放量为5.58万吨。碳核算结果帮助该行摸清其碳排放底数,为设立碳达峰和碳中和时点目标提供重要参考数据，为探索碳金融产品创新打下基础。

该报告中还提及全量绿色项目贷款和表内绿色债券投资的环境效益测算结果，环境效益测算能够有效衡量每笔业务对环境产生的直接影响，为该行深化差异化管理和开展挂钩环境效益的金融产品创新提供支持。此外，该行开拓性地开展了信用债主体的气候物理风险量化分析，评估了持仓信用债当前的地理区域及行业分布将会带来的物理风险水平，相关分析结果可帮助该行进一步分析物理风险对信用债主体以及本行财务方面的影响，同时探索相应的风险管理措施。

初步探索投融资碳排放测算

上海农商银行积极开展投融资碳排放测算探索。根据碳核算金融伙伴关系(PCAF)中有关贷款碳排放测算的方法，对表内对公贷款开展碳排放测算。

2022年高碳行业碳排放总量为889,529.38吨二氧化碳当量，碳排放强度为219.05吨二氧化碳当量/百万元，较2021年高碳行业贷款碳排放强度下降10.39%。后续，该行将持续进行投融资碳排放测算，对贷款碳排放量保持动态监测，配合国家双碳政策的进展，实现碳达峰和碳中和。

信用债主体物理风险分析

上海农商银行开拓性地开展了信用债主体的气候物理风险量化分析。对于某一类特定气候物理灾害，根据信用债主体所处地区、所在行业及公司规模，可通过专业气候物理风险评估数据库测算出其面临的物理风险大小。行业内一家公司规模越大，则其承灾能力比行业内其他公司更强。不同行业在气候灾害下的脆弱性也有差异，如房地产业相比金融业更易受到海平面上升的影响。

分析结果显示，在气候变化背景下，该行持仓的信用债主体主要面临的物理风险为高温热浪，其次为水资源短缺、极寒、干旱和洪水，生态环境破坏和海平面上升风险较低。相关分析将被运用于该行风险评估工作中，随着相关数据的不断累积，提升整体风险防范水平。

践行节能转型，推高碳中和含金量

为更科学、更准确、更真实地对全行能耗数据进行有效监测，对能耗水平、节能潜力提供有力的数据支撑，上海农商银行近年来推动全行网点能源监测系统搭建，于2022年完成能源数据统计平台建设，完善数据填报，强化能源审计、节能监察和能耗信息公布。

升级后的“鑫工程”平台已能完成远程监控的即时反馈和数据汇总，为能源的使用与能效的提升提供分析数据支持。

张江科技支行提高碳中和含金量

2022年，张江科技支行进一步挖掘节能潜力，提升设备运行效率，促进节能减排措施有效落实。2021年11月至2022年10月，张江科技支行碳排放量为86.05吨，较2020年11月至2021年10月下降44%。

6月5日是一年一度的世界环境日，上海农商银行表示，将以签署PRB原则为契机，对标先进同业和国际标准，高标准、严要求推进双碳工作，努力成为国内农商行领域的绿色金融标杆，努力成为长三角最具绿色发展底色的银行。

(责编：曹淼、李源)

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