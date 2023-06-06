6月5日，乘联会数据显示，2023年全国新能源乘用车发展优势不断巩固和扩大。乘联会综合预估5月份乘联会新能源乘用车厂商批发销量67万辆，环比增长11%，同比增长59%。预计1月份至5月份全国乘用车厂商新能源批发278万辆，同比增长46%。

6月2日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施，会议指出，要“构建‘车能路云’融合发展的产业生态”“要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策”等。在业内人士看来，这意味着新能源汽车产业将迎来新的政策利好。

如何理解“车能路云”融合发展的产业生态？税收优惠政策将怎样助力新能源汽车产业发展？新能源汽车产业实现突破还需要哪些助力？《证券日报》记者就上述问题采访业内多位专家解答。

首提“车能路云”融合发展

此次国常会提出，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，进一步优化产业布局，加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关，统筹国内国际资源开发利用，健全动力电池回收利用体系，构建“车能路云”融合发展的产业生态，提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。

记者注意到，“车能路云”融合发展为首次被提及，此前市场提及较多的概念为“车路云”一体化发展。

那么，应该如何理解此次提出的“车能路云”融合发展？中关村物联网产业联盟副秘书长、专精特新企业高质量发展促进工程副主任袁帅向《证券日报》记者介绍，“车能路云”融合发展指的是将新能源汽车、智能网络化系统、道路基础设施和云计算技术相互融合，形成全新的智能出行生态系统。

Co-Found智库新经济研究负责人汪丽也向记者表示，这一概念指汽车、智能交通、新能源、互联网技术、物联网技术、车联网技术和云计算大数据等的融合统筹发展，以实现更加智能、绿色、安全和高效的出行方式。

“‘车能路云’融合发展建立在我国已经形成了新能源汽车全产业链，而且新能源汽车数量处于快速上升期的基础之上。”萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊在接受《证券日报》记者采访时表示，要使新能源汽车在未来取代传统燃油车，成为数字经济新的重要支柱产业，就必须系统规划整个新能源汽车产业生态，并提出战略远景目标。

郑磊进一步表示，目前我国优先建设智能充电桩设施，车联网和云计算方面的协同则是更远期的目标，智能充电桩和智能驾驶提供的联网数据需要更高容量和更快响应速度的云服务，这样就构成了一个非常完整且经济规模巨大的产业生态环境。

在民生银行首席经济学家温彬看来，“车能路云”融合发展的新提法，有助于促进储能与新能源汽车协同发展，形成完整化、系统化的产业体系，对整个行业的发展都将产生巨大促进作用。

延续和优化税收优惠政策

2022年9月份，财政部、国家税务总局、工业和信息化部联合发布《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。此次国常会提出，“要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力”。

据业内人士测算，今年新能源汽车免税金额将超过1000亿元；如果明年后年延续，则有望在2025年免税金额达到近2000亿元。

“延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策可以有效地支持新能源汽车市场的持续发展，降低新能源汽车的消费购买成本，鼓励更多的消费者购买和使用新能源汽车。”汪丽说。

谈及对未来相关利好政策的期待，袁帅表示，未来还需要加强对新能源汽车核心自主技术的研发、芯片、生产和销售的财政和税收优惠政策，以及加强对新能源汽车充电站建设、充电技术研究等方面的支持。

汪丽建议，可以通过加大补贴力度、加快充电基础设施建设、鼓励更多汽车厂商推出更具性价比的新能源汽车等方式来支持市场的发展。

资本市场助力不可或缺

受访专家普遍表示，要实现“车能路云”融合发展，资本市场助力也是不可或缺的因素。

郑磊认为，目前资本市场需要为智能充电桩和智能道路升级改造提供资金支持，需要政策方面提供能够确保投资者长期获得稳定投资回报的保障。只有车、能、路、云有计划协同发展，才能消化目前国内巨大的新能源电池和新能源汽车生产产能，并带动物联网、云服务等领域更好地发展。

袁帅表示，新能源汽车产业中的相关企业，可以借力资本市场，通过IPO、股权融资等方式获取资金，实现业务扩张和技术升级。同时，政策端也可以加强对新能源汽车相关企业的资本市场准入支持，降低融资门槛，加强对研发和创新企业的投资和扶持。此外，也需要建立健全的股权投资基金和风险投资机制。

“在新能源汽车产业中，无论是造车新势力，还是传统汽车企业，都需要资本市场的进一步加持。”北京社科院研究员王鹏告诉记者，新能源汽车产业借助资本市场可获得充分融资，为产业发展注入资金，促进其不断创新和持续发展。（记者 韩 昱）

(责编：王仁宏、陈键)

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