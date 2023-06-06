特斯拉首席执行官马斯克日前到访中国，引发市场关注。除了马斯克，近期还有不少外企高管来华。据商务部消息，ADM公司董事长、总裁兼首席执行官胡安·卢西亚诺，力拓集团首席商务官白睿明，沙特国家石油公司候任亚洲总裁穆提卜·哈勒比等也已于近期来华，并与商务部官员会见。

事实上，这并不是今年外企高管们第一次掀起来华热潮。据商务部消息，今年3月23日至3月28日，商务部部长王文涛就会见了苹果公司首席执行官库克等12位外企高管。4月7日至4月11日，王文涛还会见了英特尔公司、礼来制药、空中客车公司等企业负责人和法国企业代表。

外企高管为何密集来华？对外经济贸易大学国家对外开放研究院副教授陈建伟在接受《证券日报》记者采访时表示，跨国公司仍然看好中国市场，愿意继续深耕中国市场，扩大在华业务。我国也希望以邀请国际巨头访华为契机，向外界释放我国将继续扩大对外开放和不断完善营商环境的积极信号。

商务部数据显示，今年前4个月，全国实际使用外资金额4994.6亿元人民币，同比增长2.2%。其中，法国和英国实际对华投资同比增长分别高达567.3%和323.7%。

中国贸促会5月30日发布的《2023年第一季度中国外资营商环境调研报告》显示，97%的外资企业对去年四季度以来中国政府出台的外资政策评价为“满意”以上。超七成受访企业表示在华产业链布局将维持现状或将对在华产业链进一步本土化。受访外资企业对获取金融服务、解决商业纠纷、市场准入等指标的满意度均超过80%。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东在接受《证券日报》记者采访时表示，相比于全球经济低迷的状态，中国在吸引外资方面有诸多优势。首先，超大规模的消费市场，为外资提供广阔的市场空间；第二，中国拥有较为成熟完整的配套生产体系，为企业高效率组织生产和供应链运转提供坚实的基础；第三，中国创新发展环境越来越好，高质量发展的应用场景不断涌现，为外资企业在华开展高技术转化和应用推广提供广阔的试验田；第四，稳外资存量政策和增量政策叠加发力，给外资企业带来更多的获得感。

在陈建伟看来，外资企业对中国经济投下“信任票”，看中的是中国超大市场规模、丰富的人力资源、完整的产业链优势，更是看中我国持续推进的统一大市场建设。

正如商务部市场体系建设司司长周强6月5日在国新办举行的国务院政策例行吹风会上所说：“我们建设的统一大市场是面向全球，充分开放的市场，必将为包括外资企业在内的各类市场主体提供更优环境和更大的舞台。商务部将推进高水平的对外开放，依托我国超大规模市场优势，以国内大循环吸引全球资源要素，既要把优质存量外资留下来，还要把更多高质量外资吸引过来，提升贸易投资合作的质量和水平。”

刘向东认为，随着我国持续营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，更大力度吸引和利用外资，外企高管来华热潮还会继续“热”下去。（记者 刘 萌）

(责编：王仁宏、陈键)

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