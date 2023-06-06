从数量来看，港股IPO市场回暖迹象显现。Wind数据显示，按上市日期计，截至6月5日，年内已有27家公司登陆港交所，同比增长35%。不过，上述公司首发募资总额仅为157.98亿港元，同比下降7.3%。

对此，沙利文大中华区咨询总监周明子在接受《证券日报》记者采访时表示，2023年，中国经济呈稳步复苏态势，叠加外部扰动因素逐步消退，互联互通机制持续优化，港股IPO市场初步显现复苏迹象，新股数量较去年同期增加。综合两地恢复通关、通胀回落、美联储加息周期接近尾声等多重因素，预计资本市场情绪将迎来反转，今年下半年港股IPO市场会有比较明显的改善。

截至目前，港交所已累计有615家公司排队等待港交所的聆讯，其中529家没有进展，84家处理中，2家被发回。

27只新股上市首日表现分化

今年以来，尽管港股新股上市数量同比实现增长，但首发募资总额却有所下降。

“今年港股走势下行，估值低迷。为了维护公司的价值，这些企业在股票发行数量上有所控制，募资总额相对下降。”广西大学副校长、南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》记者采访时表示。

从新股首日表现来看，前述27只新股表现分化。其中，11只首日收涨，中天湖南集团首日涨幅为127%，美丽田园、乐华娱乐首日涨幅均超40%。从新股累计表现来看，3月份上市的力盟科技表现较为亮眼，其股价累计涨幅超330%；此外，中天湖南集团、昇能集团等表现也不错，股价累计涨幅在10%左右。

雪牛资本合伙人刘佼对《证券日报》记者表示，整体来看，今年港股首发市场是比较被动的，受美联储持续加息影响，IPO发行融资的资金有限。由于港股IPO首发市场的低迷，以及这几年以来A股和港股行业赛道差异性的形成，业内咨询港股并购重组、“借壳”上市的问题增多，拟选择以非IPO方式对接资本市场的企业方需求不断增加。

不过，也有观点认为，港股诸多利好政策，市场还未完全消化。在周明子看来，尽管IPO市场呈现回暖趋势，但考虑到美元加息周期尚未结束等外部因素，且上半年港股市场的多项利好政策需要时间进行消化，市场预期尚未完全恢复，许多发行人选择等待更好的时间窗口进行融资，因此上半年融资规模略有下滑，预计等下半年局势明朗后，IPO市场将迎来触底反弹。

下半年港股IPO市场或明显回暖

值得注意的是，根据中国证监会官网披露的境内企业境外上市备案情况表，截至6月1日，已有43家拟IPO企业递交备案材料，其中37家计划赴港上市，6家计划赴纳斯达克上市。

“境内企业境外上市备案新规颁布以来，我国赴港上市企业恪守规则，提交了备案材料。这意味着，备案新规是充分可行的，不会影响企业赴港上市，但是能够提升金融安全和规范监管。”田利辉表示。

“市场就美国加息周期将迎来终止的预期逐渐达成一致，届时全球资金将会调整投资策略，转向中国及其他高增长市场，中国香港IPO市场表现也将会于今年下半年转好。”周明子补充道。

田利辉亦持有类似观点，他表示，随着美日股市走势上行和中国股市逐步复苏，机构投资者有望对于港股会热情重燃，进而推动港股二级市场的反弹反转，推动港股IPO下半年的繁荣发展。

此外，港交所宣布将于今年6月19日正式推出“港币-人民币双柜台”模式，同时，港交所正积极推进创业板（GEM）改革，预计今年内将提出具体改革建议并开始正式咨询，改革目标是全面优化创业板，使其更好地发挥市场功能，提高上市公司数量和成交量。

对此，周明子表示，双柜台模式下，投资者可以用港币和人民币进行交易结算，有助于提升外资企业在港参与IPO的热情。（记者 侯捷宁 见习记者 毛艺融）

(责编：王仁宏、陈键)

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