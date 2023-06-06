6月5日消息，中国物流与采购联合会调查、发布的2023年5月份中国大宗商品指数（CBMI）为100.7%，较上月回升0.4个百分点。各分项指数中，供应指数、库存指数止跌回升，销售指数则继续回落。

“5月份指数止跌回升，主要是受到代表供应端的供应指数和库存指数止跌回升拉动所致，而销售指数持续回落，显示目前国内大宗商品市场供大于求的压力继续显现，商品库存仍在积压。”中国物流信息中心综合信息处处长、中物联农业产业供应链分会秘书长李大为对《证券日报》记者表示。

具体来看，5月份，大宗商品供应指数仍处上升通道，为102.1%，较上月上升1.6个百分点，显示随着商品价格不断修复，生产企业开工率逐步回升，商品产量整体增加，国内大宗商品整体供应量仍在增长，但在需求低迷的背景下，供方对后市预期不高，所以供应量增长有限。从各主要商品来看，5月份除钢铁供应量下降外，其余品种均呈现增长态势，特别是铁矿石供应量止跌回升。

李大为表示，5月份，钢厂生产先抑后扬，前期高炉检修一定程度限制了钢铁产量，随着检修逐渐结束，特别是原料再度让利，生产成本随之下滑，部分企业出现微利并开始复产，生产端逐步恢复，但全月产量呈现下降走势，主要是受需求持续弱态影响，供应回升幅度有限。

5月份，大宗商品销售指数为99.9%。从销售指数的变化情况来看，销售量在连续三个月呈现增长态势以后，5月份出现回落。

李大为分析称，一方面说明5月份市场需求减弱，终端企业采购越发趋于谨慎，市场订货积极性明显降低，成交明显减弱，商品生产供应企业订单组织压力加大；另一方面，和前期基数较高有关，特别是部分商品是在持续高增长后出现回落。各主要商品中，有色金属、化工和汽车销售量仍呈现增长态势；成品油销售量继续增加，但增速减缓，铁矿石销售量由升转降，钢铁和煤炭销售量则继续下滑，且跌幅扩大。

5月份，大宗商品库存指数止降回升至100.1%，较上月回升0.4个百分点。

在李大为看来，整体商品库存量在连续两个月减少的情况下，5月份出现增加，显示由于供应端整体回升，但终端需求明显转弱，商品库存再度积压，库存压力开始加大。从各主要商品库存情况来看，钢铁和铁矿石库存量继续减少，但降幅有所收窄，煤炭、成品油库存量继续增加，且增速加快，有色金属、化工和汽车库存受需求提振，库存量虽继续增加，但增速有所减缓。

展望未来，李大为表示，5月份市场需求较为疲软，进入6月份以后，大宗商品市场将逐步进入传统消费淡季，高温多雨天气将给市场需求带来一定影响，基础设施建设和房地产行业短期内也难有明显回升，造船业和汽车产业虽向好运行，但其需求增量不足以对冲下行压力，预计6月份大宗商品的有效需求将延续5月份以来下行势头，环比呈现下降态势。加之当前国内经济尚处于弱复苏状态，全球经济复苏的不确定性也在增加。6月份国内大宗商品市场运行压力正在加大，价格或将弱势震荡盘整。（记者 孟 珂）

(责编：王仁宏、陈键)

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