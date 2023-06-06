人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

5月份中国大宗商品指数为100.7% 市场供大于求压力继续显现

2023年06月06日08:53 | 来源：证券日报
小字号

　　6月5日消息，中国物流与采购联合会调查、发布的2023年5月份中国大宗商品指数（CBMI）为100.7%，较上月回升0.4个百分点。各分项指数中，供应指数、库存指数止跌回升，销售指数则继续回落。

　　“5月份指数止跌回升，主要是受到代表供应端的供应指数和库存指数止跌回升拉动所致，而销售指数持续回落，显示目前国内大宗商品市场供大于求的压力继续显现，商品库存仍在积压。”中国物流信息中心综合信息处处长、中物联农业产业供应链分会秘书长李大为对《证券日报》记者表示。

　　具体来看，5月份，大宗商品供应指数仍处上升通道，为102.1%，较上月上升1.6个百分点，显示随着商品价格不断修复，生产企业开工率逐步回升，商品产量整体增加，国内大宗商品整体供应量仍在增长，但在需求低迷的背景下，供方对后市预期不高，所以供应量增长有限。从各主要商品来看，5月份除钢铁供应量下降外，其余品种均呈现增长态势，特别是铁矿石供应量止跌回升。

　　李大为表示，5月份，钢厂生产先抑后扬，前期高炉检修一定程度限制了钢铁产量，随着检修逐渐结束，特别是原料再度让利，生产成本随之下滑，部分企业出现微利并开始复产，生产端逐步恢复，但全月产量呈现下降走势，主要是受需求持续弱态影响，供应回升幅度有限。

　　5月份，大宗商品销售指数为99.9%。从销售指数的变化情况来看，销售量在连续三个月呈现增长态势以后，5月份出现回落。

　　李大为分析称，一方面说明5月份市场需求减弱，终端企业采购越发趋于谨慎，市场订货积极性明显降低，成交明显减弱，商品生产供应企业订单组织压力加大；另一方面，和前期基数较高有关，特别是部分商品是在持续高增长后出现回落。各主要商品中，有色金属、化工和汽车销售量仍呈现增长态势；成品油销售量继续增加，但增速减缓，铁矿石销售量由升转降，钢铁和煤炭销售量则继续下滑，且跌幅扩大。

　　5月份，大宗商品库存指数止降回升至100.1%，较上月回升0.4个百分点。

　　在李大为看来，整体商品库存量在连续两个月减少的情况下，5月份出现增加，显示由于供应端整体回升，但终端需求明显转弱，商品库存再度积压，库存压力开始加大。从各主要商品库存情况来看，钢铁和铁矿石库存量继续减少，但降幅有所收窄，煤炭、成品油库存量继续增加，且增速加快，有色金属、化工和汽车库存受需求提振，库存量虽继续增加，但增速有所减缓。

　　展望未来，李大为表示，5月份市场需求较为疲软，进入6月份以后，大宗商品市场将逐步进入传统消费淡季，高温多雨天气将给市场需求带来一定影响，基础设施建设和房地产行业短期内也难有明显回升，造船业和汽车产业虽向好运行，但其需求增量不足以对冲下行压力，预计6月份大宗商品的有效需求将延续5月份以来下行势头，环比呈现下降态势。加之当前国内经济尚处于弱复苏状态，全球经济复苏的不确定性也在增加。6月份国内大宗商品市场运行压力正在加大，价格或将弱势震荡盘整。（记者 孟 珂）

(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
激发消费市场活力 我国物流业继续保持向好发展
　　“起飞！”5月26日晚，随着一阵发动机的轰鸣声响起，一架搭载着近80吨货物的快递全货机从湖北鄂州花湖机场起飞，架起国内外互联互通新通道。 物流一头连着生产,一头连着消费,当前，物流业已经成为现代经济社会发展中不可或缺的一部分，与老百姓的生活息息相关。…
从3天到30秒！跨境电商零售进口税款实现电子支付
　　人民网北京6月5日电 （记者王震）据海关总署网站消息，6月1日，跨境电商零售进口税款电子支付功能成功上线。目前，这项功能在宁波、福州、广州、黄埔、重庆、成都等海关试点推广。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部