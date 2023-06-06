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科创50ETF期权昨日平稳上市 股票期权市场步入注册制新时代

2023年06月06日08:53 | 来源：证券日报
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6月5日，全面注册制背景下首次推出的股票期权新品种——科创50ETF期权正式上市交易，我国股票期权市场步入注册制新时代。

　　本次上市的两个科创50ETF期权合约品种，分别为华夏科创50ETF期权合约和易方达科创50ETF期权合约。Wind资讯数据显示，上市首日，华夏科创50ETF期权合约、易方达科创50ETF期权合约合计成交30.99万张，合计持仓16.11万张；对应的期权合约标的成交额合计28.12亿元。

　　“科创50ETF期权上市首日表现不俗，市场整体运行平稳。两个期权品种成交较为活跃，成交、持仓较为合理，整体运行稳健。”中山大学岭南学院教授韩乾对《证券日报》记者表示。

　　股票期权市场

　　步入注册制新时代

　　科创50ETF跟踪的上证科创板50成份指数，以上交所科创板中市值大、流动性好的50只证券作为成份股，反映了一批创新型企业的投资价值，具有良好的投资潜力。

　　科创50ETF期权从上市工作启动到正式上市交易，用时不足1个月。5月12日，证监会宣布启动上交所科创50ETF期权上市工作。6月5日，科创50ETF期权正式上市交易。

　　作为科创板首个场内风险管理工具，科创50ETF期权的推出备受市场各方关注。上交所党委书记、理事长邱勇在上市仪式上表示，推出科创50ETF期权是完善科创板产品体系的重要一环，能更好地满足投资者风险管理需求，吸引更多中长期资金进入科创板，更加充分地发挥科创板市场服务“硬科技”企业的功能。

　　证监会市场监管一部主任张望军表示，此次科创50ETF期权的上市，能够更好满足投资者多元化的交易和风险管理需求，进一步激发科创板活力和效率，更好助力资本市场支持科技自立自强。

　　科创50ETF期权是全面注册制背景下首次推出的股票期权新品种，标志着我国股票期权市场步入注册制新时代。历经八年多的时间，我国股票期权市场已从试点期进入常态化发展阶段，迈上了注册制的新台阶。

　　证监会将持续完善

　　ETF期权制度规则体系

　　华夏科创50ETF期权合约、易方达科创50ETF期权合约上市后，我国场内期权品种增至12只，包括上证50ETF期权、沪深300ETF期权、创业板ETF期权等，覆盖了不同行业和市值风格的主要宽基指数。

　　厦门大学管理学院教授郑振龙表示，由于科创板股票的特点，科创50ETF期权还将表现出一定的特殊性。科创板以科技型和创新型企业为主，未来业绩不确定性较高，业绩波动可能性较大。此外，科创50指数目前的行业集中度较高，半导体和生物医药企业占比高，容易受到相关行业波动的影响，投资者也需要注意相关风险。

　　作为科创板的“明星ETF产品”，科创50ETF投资价值得到了市场的充分认可。自2020年11月份首批4只科创50ETF产品获批上市后，科创50ETF产品规模快速增长，经过不到三年的时间，目前市场中已有10只科创50ETF，产品规模从约200亿元增长至千亿元以上，ETF总规模仅次于沪深300。

　　与此同时，科创50指数产品生态不断完善，2021年下半年上市4只科创50ETF后，又陆续发行2只指数增强基金ETF、2只场外指数基金，在美国、英国、日本等7个国家和地区的交易所相继上市12只产品，是境外产品最多的A股指数之一。此外，已上市的6只科创板行业主题ETF覆盖了新一代信息技术、芯片、新材料等重点领域，规模增长迅速。

　　张望军表示，下一步，证监会将持续完善ETF期权制度规则体系，指导交易所加强运行管理和监测监控，持续完善和优化风险防控机制，促进ETF期权市场平稳健康发展。也希望交易所与市场参与各方一道，积极做好市场组织、产品设计、人才培养和投资者教育等工作，共同营造良好市场生态，为ETF期权功能发挥和期现联动发展持续贡献力量。（记者 邢 萌）

(责编：王仁宏、陈键)
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