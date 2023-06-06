人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

珠海首个综合保税区正式封关运作

2023年06月06日08:56 | 来源：光明日报
小字号

　　 新华社广州6月5日电（记者魏蒙）珠海首个综合保税区——珠海高栏港综合保税区5日正式封关运作。这个保税区将成为珠海市对外开放的“新窗口”，外向型经济发展的“新引擎”。

　　 珠海高栏港综保区总规划面积2.514平方公里，于今年2月10日通过国家七部委联合验收。为支持其发展，拱北海关成立专项工作组与地方部门沟通协调，用好“关长送政策上门”及“问题清零”机制，回应企业所需所急，提升企业获得感、满意度。

　　 “珠海高栏港综保区验收通过后，海关主动与我们对接，了解入区业务情况及企业诉求，组织多轮业务测试，理顺业务流程，保障首票业务顺利通关。”秉拂供应链服务有限公司金湾分公司经理李梅蕊说。

　　 拱北海关自贸区和特殊区域发展处副处长林森说：“拱北海关积极参与珠海高栏港综保区建设发展工作，协同地方政府及相关部门，加强科学谋划，进一步推动将珠海产业、交通优势与综保区政策、功能优势相结合，不断完善珠海高栏港综保区管理体系、产业发展体系等‘软件’条件，并立足海关职责，深入推进‘智慧海关’建设，全力打造智慧监管体系。”

　　 下一步，拱北海关将与珠海市政府签订合作备忘录，在加快优化布局、打造核心产业集群、推进区域协同发展、创新监管模式、推动企业高质量发展等五个方面加强合作。

(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
高考天气指南：全国有两个雨区 不会出现大范围高温天气
　　人民网北京6月6日电 （记者杨虞波罗）2023年全国高考即将到来，高考期间天气如何？记者从中央气象台获悉，全国整体来看，高考期间我国主要有两个雨区，分别位于长江流域及其以南地区和东北华北地区。 中央气象台首席预报员孙军介绍，受副热带高压北侧水汽影响，6月7日至10日，长江中下游及以南地区自北向南将出现一次明显降雨天气过程，江南、华南、云贵高原、四川南部等地有中到大雨，局地有暴雨，部分地区还将伴有短时强降水、局地雷暴和大风天气。…
激发消费市场活力 我国物流业继续保持向好发展
　　“起飞！”5月26日晚，随着一阵发动机的轰鸣声响起，一架搭载着近80吨货物的快递全货机从湖北鄂州花湖机场起飞，架起国内外互联互通新通道。 物流一头连着生产,一头连着消费,当前，物流业已经成为现代经济社会发展中不可或缺的一部分，与老百姓的生活息息相关。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部