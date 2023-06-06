新华社广州6月5日电（记者魏蒙）珠海首个综合保税区——珠海高栏港综合保税区5日正式封关运作。这个保税区将成为珠海市对外开放的“新窗口”，外向型经济发展的“新引擎”。

珠海高栏港综保区总规划面积2.514平方公里，于今年2月10日通过国家七部委联合验收。为支持其发展，拱北海关成立专项工作组与地方部门沟通协调，用好“关长送政策上门”及“问题清零”机制，回应企业所需所急，提升企业获得感、满意度。

“珠海高栏港综保区验收通过后，海关主动与我们对接，了解入区业务情况及企业诉求，组织多轮业务测试，理顺业务流程，保障首票业务顺利通关。”秉拂供应链服务有限公司金湾分公司经理李梅蕊说。

拱北海关自贸区和特殊区域发展处副处长林森说：“拱北海关积极参与珠海高栏港综保区建设发展工作，协同地方政府及相关部门，加强科学谋划，进一步推动将珠海产业、交通优势与综保区政策、功能优势相结合，不断完善珠海高栏港综保区管理体系、产业发展体系等‘软件’条件，并立足海关职责，深入推进‘智慧海关’建设，全力打造智慧监管体系。”

下一步，拱北海关将与珠海市政府签订合作备忘录，在加快优化布局、打造核心产业集群、推进区域协同发展、创新监管模式、推动企业高质量发展等五个方面加强合作。

(责编：王仁宏、陈键)

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