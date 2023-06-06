“要从长远着想，同步考虑小区配变增容、合理预留变电容量，解决居民电动车充电问题。”

“搞好小区绿化，也要建好文化广场，让大家有健身活动的地方。”

6月5日一大早，河北省秦皇岛市海港区北大营家属院小区便开始更换自来水管网。针对马上进行的小区污水改造、停车位建设、楼体墙面施工等改造，秦皇岛市旧改办的工作人员、施工单位负责人和居民代表们正聚在小区院里，共同商议改造办法。

“最开始大家还不同意旧改，现在看到房屋渗水、墙面剥落等老问题要一并解决，大伙心里别提多高兴了。”提起小区就要旧貌换新颜，在北大营家属院小区住了20多年的居民韩国民乐得合不拢嘴。

老旧小区改造是事关群众切身利益的重要民生工程，秦皇岛市近年来大力推进老旧小区改造，坚持从群众的真实需求出发，问计于民、问需于民，精准施策、多点提升，让老旧小区重新焕发出青春与活力，不断提升群众居住的幸福感、满意度。

“大家提出来的关于污水外溢、雨水流不出去等问题，已经纳入整改范围，现在马上进场准备施工，争取在雨季前解决小区居民的这些后顾之忧。”施工单位负责人王宁对在场的居民说。

据了解，北大营家属院小区建于20世纪八九十年代，是典型的老旧小区。多年来，污水堵塞、排水不畅、停车位缺失、楼体涂料脱落等问题，严重影响了居民的正常生活。从今年3月底实施小区改造以来，秦皇岛市结合小区居民意见，制定多种设计方案供居民自行选择，进行订单化小区改造。

“我们提出来建个文化广场、安装电动车充电桩，这些意见都被采纳了。能按照我们意愿来改造，大家心里都很温暖。”小区居民帅小力说。

为提升改造小区满意度，秦皇岛市坚持改造前问需于民，改造中问计于民，改造后问效于民的思路，充分征求居民意愿，引导居民全过程参与改造。在改善小区硬件环境的同时，把文化元素融入改善提升之中，增加人文内涵。此外，还制定了倒排工期表，开展物业管理提升年行动，持续提高小区物业管理覆盖率和物业服务水平。今年，秦皇岛市计划改造老旧小区31个，惠及居民8386户，目前已经全部进场开工。

“我们坚持以居民意愿为引领，突出居民全过程参与、全过程监督，同时将改造工作与城市更新有机结合，打造绿色、节能、海绵、人文、智慧社区，确保将老旧小区改造建设成政府放心、群众满意的民心工程。”秦皇岛市老旧小区改造领导小组办公室负责人王怀鑫表示。（记者 耿建扩 陈元秋 通讯员 胡月达）

(责编：王仁宏、陈键)

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