夏日，华灯初上，广西南宁市江南区青年创业就业集市热闹开张。“我们在这里摆摊，首月是免缴费用的。”卓盛佳品牌老板李超海告诉记者，为支持青年创业，共青团江南区委不仅免去他们在集市里摆摊首月的摊租、水电等费用，还免费提供创业就业指导培训。

当下，就业创业备受关注。南宁市因时而变、顺势而为，将时兴的“夜经济”与“就业创业服务”巧妙结合，用夜市烟火气为就业服务聚人气，让政策宣传“接地气”。

热闹的夜市，不仅为市民休闲娱乐提供了消费场景，也成为扩大创业就业、促进经济发展的重要引擎。南宁市探索出更接地气的夜间“人才就业+企业招聘”新模式，利用夜晚休闲时间搭建人才招引平台，实现夜间经济与人才招聘“双向奔赴”。

“岗位具体有什么要求，每月收入多少”“我们公司包食宿”……夜晚时分，南宁高新区“民营企业服务月”夜场招聘会在安吉万达广场举行，各企业的岗位咨询、企业宣传等展台被围得严严实实，前来咨询者络绎不绝。

“今晚我到这附近吃饭，看到有人才招聘夜市活动，正好我也想换工作，就过来咨询一下。”附近居民李先生惊喜地表示，这种形式的招聘会不仅贴近群众生活，还把就业服务延伸至商业街区，既丰富了企业招聘形式，又提升了求职体验。

一次次暖心服务，帮助劳动者就业创业、稳定收入；一场场就业招聘，让求职者和用工单位之间实现有效对接。自今年1月5日起，南宁市开展“2023年春风行动暨就业援助月”专项服务活动，通过招聘夜市等活动，集中为高校毕业生、农村劳动者、就业困难人员等累计提供就业岗位31万个次，3.54万人达成就业意向。

4月至5月，南宁市开展以“服务民企促发展，扩大就业惠民生”为主题的民营企业服务月活动，以民营企业、中小微企业、个体工商户等为就业服务重点，多措并举搭建就业平台，组织民营企业等提供就业岗位4.26万个，开展用工指导1万余次，发放政策宣传资料3.72万份，为民营企业发展稳岗留才。

为做好全周期的就业创业服务，南宁市还利用节假日、民俗旅游活动等时间节点，通过“夜市”和“直播带岗”等当下最流行、年轻人最易接受的形式，进一步开展各类招聘活动，针对性做好岗位推介和政策宣传，并加大对“交通补贴”“万元就业奖励”“创业资金支持”等优惠政策的宣传力度，以更接地气的方式帮助企业招聘、群众求职，更好地满足各类青年人才、高校毕业生等重点群体的就业需求。（记者 周仕兴 通讯员 余秋兰 黄红锦）

(责编：王仁宏、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经