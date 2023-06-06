近日，由美国加州大学洛杉矶分校的天体物理学家领导的一个国际研究小组，证实了一个早期宇宙中最遥远星系的存在。这个被命名为JD1的星系是目前发现的最遥远的星系之一，因为光到达地球需要时间，所以科学家看到的JD1大约是133亿年前的样子。

宇宙最初10亿年是其进化的关键时期。在第一批恒星和星系诞生之前，宇宙有一段被称为黑暗时代的时期。几亿年后，第一批恒星和星系的出现使宇宙沐浴在高能紫外线中。

确定主导那个时期的星系类型，是当代天文学的主要目标，但此前科学家一直缺乏研究第一代星系所需的、足够敏感的红外仪器。

JD1位于大型星系团Abell 2744的后面，这些星系团的综合引力强度弯曲并放大了来自JD1的光，使它的亮度变成了原来的13倍。

研究人员利用詹姆斯·韦布太空望远镜的近红外光谱仪获得了该星系的红外光谱，从而确定了它的精确年龄、与地球的距离以及它在相对较短的生命周期中形成的恒星、尘埃和重元素数量。

相关研究结果发表在《自然》杂志上。（记者 翟冬冬）

(责编：王仁宏、陈键)

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