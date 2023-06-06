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微型磁控胶囊有望替代内窥镜检查

2023年06月06日09:04 | 来源：科技日报
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科技日报北京6月5日电 （记者张佳欣）虽然可吞咽视频胶囊内窥镜已经存在多年，但由于医生无法主动控制，这种胶囊只能受重力和人体自然运动驱使而被动移动。据美国乔治·华盛顿大学的一项首创研究，医生可远程驱动微型磁控胶囊到整个胃部，以可视化和拍摄潜在的问题区域。这一技术使用外部磁铁和手持视频游戏式操纵杆，在胃中以三维方式移动胶囊，功能更接近传统的管式内窥镜。相关研究近期发表在美国胃肠内窥镜学会开放获取的在线期刊《iGIE》上。

　　传统的内窥镜检查是一种侵入性的手术，需要麻醉和后期休养恢复，其成本较高。一般情况下，患者也无法在急诊室接受内窥镜检查。为了解决这些问题，研究人员开始寻找侵入性较小的方法，并着眼于磁控胶囊内窥镜。

　　这种内窥镜的外部磁铁允许胶囊无痛驱动，人工智能驱动的操纵杆软件正在开发中，届时，医生通过按下按钮，就可将胶囊自动驱使到胃的所有部位，可视化这些区域并拍摄视频，记录任何可能的出血、炎症或恶性病变。这将使该系统更容易用作诊断工具或筛查测试。此外，如果胃肠病专家不在现场，也能很容易地将视频传输给专家进行审查。

　　研究人员使用磁控胶囊内窥镜对40名患者进行了研究。他们发现，医生可以将胶囊引导到胃的所有主要部位，可视化比率为95%。胶囊由急诊室医生驱动，研究报告由不在现场的主治胃肠病医生审查。

　　相比传统内窥镜检查，新方法没有遗漏高危病变，80%的患者更喜欢胶囊法而不是传统的内窥镜检查。该团队也没有发现与新方法相关的安全问题。

(责编：王仁宏、陈键)
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