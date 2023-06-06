6月4日，在安徽省濉溪县黄桥村300多亩金黄色麦田里诞生了一项新纪录。

“济紫麦2号高产示范田平均亩产763.2公斤！”

说这句话的是测产专家组组长、西北农林科技大学何一哲教授。他的这句话，也标志着山东省农科院作物所选育的小麦新品种济紫麦2号首次实现从黄淮北片到黄淮南片的跨区域种植，并成功创造安徽省功能性小麦高产纪录。

种植之初，该麦田的拥有者、安徽圣尚农业科技有限公司技术总监王子成还有些担心：“济紫麦2号是2022年秋播前我们买断生产经营权一个特色营养小麦新品种，因为第一次引种到安徽，当时我们心里也有点忐忑。”

结果是喜人的。“这个品种在整个生长周期里表现都很亮眼，很多农户都来观摩，大家都觉得这个品种苗旺，具有抗病、抗旱、抗倒伏等优点。值得一提的是，它经受住了2022年冬极端冻害天气的考验，产量与其他小麦品种比也更胜一筹。”王子成说。

山东省农科院作物所研究员刘建军向记者介绍说：济紫麦2号的母本是济麦22，父本是紫麦2号，它继承了双亲的优点，籽粒为紫色，产量、抗寒、抗倒等农艺性状表现不错。

“今天测产地块的小麦群体比旁边的普通小麦更大，穗子也大很多。”对于育种人刘建军来说，济紫麦2号就是远嫁到安徽的“闺女”，必须要亲自来看看它的适应性到底如何，看着满眼黄灿灿的麦穗，他露出了欣慰的笑容。

“紫小麦通常也叫黑小麦，具有‘看得见的营养’和‘看不见的营养’。‘看得见的营养’就是花青素，籽粒看起来是紫色的；‘看不见的营养’是指铁、钙、磷、镁、钾、锌、硒、锰等微量元素都远远高于普通小麦。”从事彩色小麦营养功能育种与开发利用研究多年的何一哲教授介绍，紫麦制作的面食不仅脂肪含量和升糖指数较低，而且具有很好的抗氧化作用，有利于心脑血管健康。紫小麦全粉可以制作馒头、面条、饺子、面包等各种美食，由于其低卡、饱腹感强、营养全面的优点成为三高人群、孕妇、儿童的首选主食。

首次引种紫小麦并进行百亩种植，这在皖北也属于“吃螃蟹”的创举。

从工商领域起家进军农业领域的圣尚公司董事长吴辉坚信农业发展一定要依靠科技的力量。他认为，有了好品种，同时利用栽培技术进行富硒和SOD营养元素的叠加，让济紫麦2号身上科技感满满。

吴辉说：“我们的目标就是要实现黑小麦亩产超过普通小麦，种植效益亩增300元以上，企业加工效益翻两番，打造皖北圣尚富硒SOD功能性特色黑小麦主产区，通过发展健康农业满足老百姓对美好生活的追求。”（记者 王延斌 吴长锋 通讯员 刘 佳）

(责编：王仁宏、陈键)

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