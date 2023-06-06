“确实不错，看不到污水管道、垃圾，也闻不到一点异味。”常到此健身的李铭称赞说，真没想到污水处理厂还能建成公园。

6月5日，世界环境日当天，科技日报记者实地探秘华中地区首座花园式地下净化水厂，沉浸式感受“地下水厂+地上公园”式生态建造，将“邻避”变“邻利”，发挥“减污降碳”智慧高效的生态效能。

漫步地上公园，草木繁茂，花儿五彩斑斓。如若无人告知，你一定不知道公园下还“藏”着一个超级工程。

这座地下净化水厂由武汉市水务局实施，中建三局作为牵头社会资本方投资建设运营，以实现旱天污水全收集、全处理为目的，设计日净化处理城市污水能力10万吨，服务人口超80万。

该净化水厂工艺经理陈聪介绍，水厂地上公园占地近3万平方米，打造成有绿荫、有花木、有趣味的可游可赏生态绿廊。目前，已种植23种乔木、19种灌木地被，是汉口老城区一处不可多得的城市绿地。

“清污去浊”是每个污水处理厂的基本功能，地处铁路桥的地下净化水厂有何特别之处？

项目首创流域智慧水务管理系统，提升运营效率，实现绿色低碳运营。进入水厂地下一层操作间，偌大的地下空间映入眼帘，工作人员正在中控室内通过智慧管控平台确保设备稳定运行。项目设计研发华中地区首个城市级流域治理体系下的智慧管控平台，实现了水厂日常运维管理智能化、专业化。

“我们还自主研发设计应用了系列低碳运营技术，提升系统运行效率，减少运营周期碳排放。”陈聪介绍，市政污水中含有大量含磷有机物，长期以来，化学加药除磷过程一直是人工调节加药量，全凭运行人员根据进、出水质及经验决定。

为保证达标，需长期超量投加药剂，而过量投加不仅造成资源浪费，还会导致污泥产量增加，水色度过高等问题，药剂投加量的控制直接关系出水水质的达标排放和运行成本。

为此，中建三局项目技术团队设计实施智能化自动控制除磷加药系统，通过一台电脑就可实现除磷药剂远程精确投加，有效降低药剂投加量15%以上，实现净水厂精细化管理。

同时，通过设计智能化自动控制曝气系统，实现了净化水厂曝气过程的最优控制，减少人工操作，降低能耗20%。

此外，项目技术团队还开发应用往复式MBR膜低能耗工艺，相对传统工艺，这项“黑科技”拥有更大膜通量除去污水中的微生物、胶体、藻类以及其他引起混浊的物质，同时大幅降低系统运行能耗，有效节省设备投资。

目前，黄孝河水质明显改善，中建黄机二期项目公司负责人张诗雄介绍，净化水厂项目投入运营以来，未发生显著“水环境”“水安全”事件，抵御了项目所覆盖区域内95%以上的降雨。

生态兴则文明兴。伴随城市建设步伐不断加快，居民楼和商业区高度集中，净化水厂被“群楼环绕”，科技治水尤为重要，让城市河流回归水清、岸绿、景美。（记者 吴纯新 通 讯 员 翟 岩 沈佳昕）

(责编：王仁宏、陈键)

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