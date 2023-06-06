新华社北京6月6日电 商务部美大司负责人6日表示，中方一贯厉行禁毒，并本着人道主义精神尽力帮助美方应对解决芬太尼问题。美方罔顾事实，以所谓向美国和墨西哥销售的压片机、模具设备可被用于制造芬太尼为由，对中国实体和个人进行制裁，企图混淆视听、误导公众、转嫁自身治理不力责任。中方对此坚决反对，将坚定维护中国企业和个人的合法权益。

有记者问：近期，美国财政部以销售压片机、模具等设备涉芬太尼为由，宣布制裁7个中国实体和6名个人，请问商务部对此有何评论？商务部美大司负责人作出上述回应。

(责编：杨光宇、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经