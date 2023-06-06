商务部回应美以销售设备涉芬太尼为由制裁中国实体和个人
2023年06月06日10:58 | 来源：新华网
小字号
新华社北京6月6日电 商务部美大司负责人6日表示，中方一贯厉行禁毒，并本着人道主义精神尽力帮助美方应对解决芬太尼问题。美方罔顾事实，以所谓向美国和墨西哥销售的压片机、模具设备可被用于制造芬太尼为由，对中国实体和个人进行制裁，企图混淆视听、误导公众、转嫁自身治理不力责任。中方对此坚决反对，将坚定维护中国企业和个人的合法权益。
有记者问：近期，美国财政部以销售压片机、模具等设备涉芬太尼为由，宣布制裁7个中国实体和6名个人，请问商务部对此有何评论？商务部美大司负责人作出上述回应。
(责编：杨光宇、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 高考天气指南：全国有两个雨区 不会出现大范围高温天气
- 人民网北京6月6日电 （记者杨虞波罗）2023年全国高考即将到来，高考期间天气如何？记者从中央气象台获悉，全国整体来看，高考期间我国主要有两个雨区，分别位于长江流域及其以南地区和东北华北地区。 中央气象台首席预报员孙军介绍，受副热带高压北侧水汽影响，6月7日至10日，长江中下游及以南地区自北向南将出现一次明显降雨天气过程，江南、华南、云贵高原、四川南部等地有中到大雨，局地有暴雨，部分地区还将伴有短时强降水、局地雷暴和大风天气。…
- 评论
- 关注