深耕直播电商行业9年以来，美腕（上海）网络科技有限公司（简称“美腕”）持续提升消费者消费体验，以专业的选品团队、严格的选品标准和规范的选品流程，逐步建立起选品质量保障体系，为消费者选好品，努力让好产品出彩、让好品牌发光。

三选三检，严控选品通过率

坚持“消费者放心买”原则，美腕严控选品，通过三轮选品、三重检查、多维度审核，以严格标准把控产品质量，对消费者负责。

“三轮选品”是美腕直播间商品的必经之路。第一轮，收集商品信息，完成商品预选和商家资质初筛；第二轮，进行信息核对，同步组织团队试用和用户体验；第三轮，围绕多个维度进行最终评估，选出产品进入质检环节。

“三重检查”是美腕直播间商品质量的基石。第一重，商品合规质检，审核直播卖点及物料等；第二重，飞行检查，建立品牌方工厂飞行检查机制，针对上播产品潜在风险进行核查与追踪；第三重，送检机制，美腕与上海市市场监督管理局下属实验室合作建立商品送检机制，严控产品质量。

为让直播带货全流程更加便捷、高效、有序，美腕自行研发搭建了数字化、智能化的专业直播选品平台——ONE家直播选品平台，以商品为核心，打通信息流通渠道，实现全链路流程线上化，选品更加智能化、规范化。

目前，美腕还在着手自建针对美妆和生活品类的选品实验室，未来，一些基础的产品理化测试和稳定性、老化实验，将在选品实验室自主完成，并建立数据库进行管理，为后续选品提供参考。

严把关的同时，多层面、广涉猎、高频次地选品，丰富了美腕直播间的商品内容。针对美妆品类，选品团队实地考察国内十余个省份的化妆品主产区；针对食品品类，每天两场试吃选品会、每月三场定向品类选品会，围绕多个维度进行核查。

合规队伍经验丰富，参与多项标准制定

作为直播电商领军企业，美腕将合规视作企业生命线，通过组建覆盖供应链、研发、产品、市场、平台渠道的高质量人才队伍，推进多层次制度建设，构建日益完备的合规体系。

美腕实行“禁播限播名单”制，限定不予上播的产品，守护消费者安全。

美腕还积极投身标准建设，持续参与国家、地方、行业相关标准的起草制定与试点执行，推动行业规范化进程。先后参与审定、编制《直播营销服务规范》《直播电商商品质量与合规管理规范》《电商主播直播用语规范》等，为直播电商行业健康发展保驾护航。

坚守质量底线，三重服务保障打造放心直播间

美腕致力于为消费者提供全链路服务，从直播前的选品，到直播中的推荐，再到直播后来自商家、平台和直播间的三重服务保障，让消费者买得安心、用得放心。

与美腕直播间合作的商家和平台将为消费者提供七天无理由退换货、客服服务、物流时效管理等服务保障。同时，为协助消费者解决品牌售后问题，美腕全年365天提供涵盖直播间、微信、微博、小红书等多平台的服务通道；推出大促“售后大本营”表单，在大促高峰集中收集问题进行批量处理。

为保障服务质量，美腕制定了三条保障措施。一是建立直接快速的售后对接通道，为每一个上播店铺建立专属售后对接群。二是明确售后考核机制，将售后率设置为重要考核项，对影响直播间顾客体验的低分店铺采取延缓上播或终止上播计划等。三是提供“安心购”保障，对影响顾客体验、但现有规则无法覆盖的特殊情况，提供直播间关怀补偿。

秉持“严选品、重合规、强运营、保售后”原则与“合法合规、用户至上”的企业理念，美腕一步一个脚印地在直播电商行业深耕9年。未来，美腕会继续将消费者的需求放在心上、将合法合规的责任担在肩上，打造专业、值得信赖的直播间，不辜负每一份信任。

数据来源：美腕（上海）网络科技有限公司

《 人民日报 》（ 2023年06月02日 12 版）

(责编：董童、李源)

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