黄盛

2023年上半年，中央企业战略性新兴产业完成投资同比增长超过40%，中央企业布局和发展战略性新兴产业明显加快；两大国企改革专项行动“科改行动”“双百行动”进一步扩围深化，“科改企业”“双百企业”总数分别扩充至672户、580户；民营企业进出口占比进一步提升到52.7%，继续保持了外贸主力军地位……

随着我国经济社会全面恢复常态化运行，国内需求稳步回升，一系列政策加速国资国企改革深化，加快国有经济布局优化和结构调整，提升国有企业核心竞争力；同时，一系列财政货币等宏观政策和各地各产业政策，持续惠及到民营中小微企业，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥出重要作用，为上半年我国国民经济回升向好、高质量发展稳步推进夯实基础。

多位业内人士向人民网财经表示，从上半年数据统计来看，我国经济呈现出稳步复苏态势，显示出我国经济韧性依旧。这背后是我国坚持“两个毫不动摇”， 通过货币政策与财政、产业等政策的协同发力，让国有企业、民营经济等多种所有制经济携手创新，共同走向更广阔的发展舞台。

国资国企深化改革

不断提升核心竞争力

今年2月18日上午，在引江补汉工程输水总干线出口，随着多臂凿岩台车启动钻孔施工，南水北调引江补汉工程正式进入主体隧洞施工阶段，工程建成后将提高汉江流域的水资源调配能力，增加南水北调中线工程北调水量和供水保证率，为汉江流域和华北地区提供更好的水源保障，实现南北两利。

引江补汉工程是一个缩影，今年上半年，我国持续推动国资国企深化改革，支持国有企业优化布局结构，坚守主责主业，聚焦战略性新兴产业加速布局落子，推动一系列重大工程项目和技术研究加速取得实质性突破——世界级水电工程中国华电金沙江拉哇水电站正式启动大坝填筑，成为国家水风光一体化示范基地的重要组成部分，建成后每年可节省标煤282万吨、减少二氧化碳排放685万吨；中国建筑科学研究院环能科技落实“双碳”主责主业，自主研发“近零能耗建筑技术体系”，承担博鳌零碳示范区全过程技术管理及咨询等重大“双碳”项目；在藏北羌塘草原的冰天雪地中，全球4500米以上超高海拔地区装机规模最大的风电项目那曲市色尼区欧玛亭嘎100兆瓦风电项目开工建设，建成后每年可提供清洁电能约2亿千瓦时，对促进当地乡村振兴和经济社会发展具有重要意义。

国务院国资委数据显示，目前，中央企业涉及国家安全、国民经济命脉和国计民生领域营业收入占比超70%。“我们要立足新时代新征程国资央企新使命新定位，持续深化改革，强化创新驱动，不断提高企业核心竞争力、增强核心功能，在建设现代化产业体系、构建新发展格局中更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。”日前，国务院国资委党委召开扩大会议表示，要把准方向，以进一步深化国有企业改革为契机，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，为服务保障国家安全、能源安全、粮食安全、电力安全、科技安全等提供强有力支撑。

深化国有企业改革，需要聚焦主业持续打造核心竞争力。国务院国资委党委书记、主任张玉卓日前表示，今年上半年，国资央企扎实开展提质增效专项行动，经济运行总体符合预期，经营效益基本稳定，有效投资明显扩大，运营质量持续提升，主要实物量指标稳定增长。

民营企业获得精准助力

为经济增长提供有效支撑

定点、焊接、转动……走进零跑汽车金华智能制造基地，几十台巨大的“机械臂”正在加紧焊接汽车后背门内板，赶制上半年新增的新车订单。

“上半年，在浙江省发展改革委、浙江省经济和信息化厅、浙江省科学技术厅联合印发的《浙江省加快新能源汽车产业发展行动方案》等产业政策的支持下，零跑汽车依托于智能汽车系统和电子部件的自主研发与制造，实现了新款车订单大幅提升，员工们干劲十足。” 零跑汽车创始人、董事长朱江明说，得益于政策对新能源汽车技术研发的支持，公司坚持全域自研，并将在第三季度推出集成式电子电气架构的“动力、车身、智驾、座舱”四域高度系统化集成，实现驾舱一体化。

获得政策精准支持的不仅是新能源汽车技术发展，今年上半年，支持民营经济发展的货币政策、产业密集出台，有力提振企业信心、稳定发展预期。其中，民营企业的融资渠道和创新发展的金融环境，也成为上半年货币政策发力的方向之一。

今年4月，湖南山河科技与交通银行株洲市分行签署银企合作签约，前者获批大额综合授信支持，用于产品研发、适航取证及产业化发展，并获得无抵押贷款额度的最好利率优惠，实现了融资成本进一步下降，融资渠道进一步拓宽。

中国人民银行数据显示，2023年6月末，普惠小微贷款余额27.7万亿元，同比增长26%。普惠小微授信户数5935万户，同比增长13.3%；5月新发放的普惠小微企业贷款加权平均利率为4.57%，处于历史较低水平。“经过各方共同努力，实现小微和民营企业融资‘量增、面扩、价降’。”中国人民银行货币政策司司长邹澜表示，人民银行继续做好对小微和民营企业的金融支持工作，继续推动落实好普惠小微贷款支持工具，发挥好支小再贷款作用，引导金融机构增加小微和民营企业贷款投放。

在多种政策支持下，民营企业安心经营、专心创新、提振信心，为宏观经济增长提供了有效支撑。国家统计局数据显示，上半年，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，比一季度加快0.8个百分点，分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长4.4%；股份制企业增长4.4%，外商及港澳台商投资企业增长0.8%；私营企业增长1.9%。

坚持“两个毫不动摇”

促进国企民企共同发展

在不少业内人士看来，上半年经济恢复的情况，根植于国有企业、民营企业等多种所有制经济在政策支持下发挥出的基础性支撑作用。 毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，须从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落实到位，营造有利于非公有制经济公开公平公正参与竞争的法治环境，完善促进中小微企业发展的政策体系。

“公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分，两者是相互合作、相互促进的关系，各自都有自身的比较优势，共同担负起中国经济高质量发展的重任。”北京外国语大学马克思主义学院教授尚会永认为，提升我国产业链韧性和安全水平、推动经济实现高质量发展、增加就业机会保障社会稳定，必须坚持“两个毫不动摇”，发挥多种所有制经济共同发展的协同优势。

“中央‘两个毫不动摇’大政方针的贯彻，是当下中国经济社会在现代化之路上乘风破浪，实现‘两步走’战略的现实问题之一。”华夏新供给经济学研究院创始院长贾康认为，日前发布的《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称《意见》），进一步完善促进了民营经济发展壮大的体制机制与政策体系，有助于提振民营经济信心，改善市场预期，激发民营经济发展的活力。

清华大学五道口金融学院副院长田轩认为，《意见》着眼于进一步固引导、强保障、破障碍，为护航民营经济发展加强了来自顶层设计的支持力量。

“我们坚定对中小微企业、个体工商户以及特困行业的支持，支持各类生产服务要素市场发展；深化资本市场改革，引导多种社会力量参与民间投资。”田轩向人民网财经表示，货币政策保持适当充裕性，更加强调精准性，围绕小微企业、科技创新、绿色发展等重点领域和薄弱环节进行定向支持，着力扩大内需，这些都坚定了对中小微企业、个体工商户以及特困行业的支持，增强了市场信心；通过加大政府的引导作用，能够加大对“十四五”重大工程及科技创新、绿色发展等重点领域的支持，促进产业结构转型升级，促进经济动能的恢复。

相关报道

之五：以“含绿量”提升“含金量” 经济高质量发展迈出更大步伐

之四：打破桎梏壁垒 建设全国统一大市场按下加速键

之三：活力走强结构更优 我国外贸进出口稳中提质、符合预期

之二：筑牢经济高质量发展基础 现代化产业体系建设步入快车道

之一：减负担、稳预期、强信心 税费支持政策显成效

(责编：乔业琼、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经