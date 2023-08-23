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光伏“蓝海”覆盖戈壁和荒漠、新能源汽车“出海”持续提速、全球首台16兆瓦海上风电机组完成吊装……当前，我国加快促进绿色产业发展和提速推动能源结构绿色转型，绿色产业已经成为经济增长的新动能。

国家统计局相关负责人表示，今年以来，我国能源绿色化发展步伐加快，绿色生产生活方式加快形成，绿色转型和经济增长的协同发展成效不断显现。上半年，新能源汽车、太阳能电池、充电桩等新能源产品产量分别增长35%、54.5%、53.1%，以锂电池、太阳能电池、电动载人汽车为代表的“新三样”产品出口增长61.6%。下阶段，绿色化发展动能充沛，在促进经济发展质量提升的同时将助力经济增长动能转换。

谈及上半年绿色产业发展情况，“运行良好”“持续扩大”“结构优化”成为多位业内人士及专家在接受《记者去哪儿》栏目采访时的关键词。

“当前重庆能源生产消费和利用呈现新的发展趋势，截至2023年上半年，重庆市新能源装机269万千瓦，预计到2025年将达到750万千瓦。”国网重庆市电力公司发展部主任杨高峰介绍，国网重庆市电力公司探索“新能源+储能”聚合的发展模式，配合引入新疆、西藏、青海等地清洁能源，将新能源与各类储能结合起来，以储能充放电的可调节性改善新能源协调有序发展，推动储能产业化发展。

零跑汽车创始人、董事长朱江明告诉《记者去哪儿》栏目，随着政策的推动，新能源汽车产业发展潜力巨大。从汽车大国向汽车强国的过程中，产品和技术出海是关键所在。中国新能源技术目前已开始实现对外输出，未来中国车企“技术输出热”会越来越常见。

大力发展绿色能源，将农村丰富的水、风、光等清洁能源资源转化为源源不断的绿色电力，已成为助力推进乡村振兴重要支撑。不仅可以满足农业农村快速增长的用电需求，通过清洁能源与当地特色产业的融合创新发展，还能够有力助推乡村产业构建，让更多农民钱袋子鼓起来。

低碳发展是张家口市张北县德胜村的标签之一。这里日照时间长、风力足，很适合发展光伏风电等新能源产业。2017年起，德胜村民以户用光伏为抓手，持续推动产业多元化，是绿色产业助力乡村振兴的典型成果。

“目前德胜村光伏发电运行良好。下一步我们将继续利用光伏发电，解决村民的供热及生活用电问题。”德胜村党支部书记叶润兵表示，村集体及农光互补的光伏电站累计年效益可达8000万以上。

近年来，我国绿色发展取得了重大成就。经济发展的“含金量”和“含绿量”显著提升。战略性新兴产业成为经济发展的重要引擎，绿色产业蓬勃发展。

“今年上半年我国绿色产业发展呈现出稳步增长的态势，这与新技术的研发和应用密不可分，有效促进了能源结构的转型和优化，对环境改善和社会经济发展都产生了积极的影响。”中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力表示，我国绿色产业的蓬勃发展与国家政策的保障支持密切相关，绿色生产生活方式也在加快形成，绿色产业已经成为我国经济增长的新动能。

西南财经大学教授、西财智库首席经济学家汤继强表示，下一阶段，我国要牢牢抓住科技创新和科技成果转换，同时加大力度构建现代产业体系，积极抢占绿色产业等发展新赛道，释放经济增长新潜力，助力高质量发展稳步推进。

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(责编：孙红丽、高雷)

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