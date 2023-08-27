新华社郑州8月26日电（记者刘金辉、马意翀）第五届中国粮食交易大会26日在河南省郑州市开幕，来自全国的约2600家企业参会。大会聚焦粮食产业高质量发展，支持乡村振兴和地方发展，着力提高粮食流通现代化水平。

据介绍，本届大会由开幕式、优质粮油产品暨技术设备展览会、产品和项目推介及签约、粮食专场交易、同期活动等五部分组成。

8月26日，第五届中国粮食交易大会在河南省郑州市开幕，在其中的优质粮油产品暨技术设备展览会上，参展商在展示自己的商品。新华社记者刘金辉 摄

“我们举办中国粮食交易大会的目的在于：一方面，拓展产销合作平台，强化粮食‘产购储加销’协同保障，提高粮食产业链供应链韧性；另一方面，活跃粮食市场，畅通流通循环，优化供给结构。”国家粮食和物资储备局党组书记刘焕鑫说。

本届大会的“重头戏”是优质粮油产品展销。从各地参展情况看，展销会正在从“卖原粮”向“卖产品”转变，从“大粮仓”向“大厨房”转型，粮食产业链条加快向上下游延伸。

第三届全国脱贫地区优质特色粮油产品展销会同期举办，把展区的最佳位置留给22个省（区、市）的388个脱贫县、786家企业，组织18场脱贫县农副产品现场推介会，安排18场企业直播带货，努力打通消费帮扶产销对接“最后一公里”。

本届大会由国家粮食和物资储备局、河南省人民政府共同指导，中国国际贸易促进委员会粮食行业分会、国家粮食和物资储备局粮食交易协调中心、河南省粮食和物资储备局、郑州市人民政府经办。

(责编：胡永秋、袁勃)

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