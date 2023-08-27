新华社北京8月26日电（记者陈旭 任超 庞元元）废旧锂电经济化再利用、新型大功率蓝光激光器、大型储能设备实现微秒级电芯能量管控、制造业云端底层设计软件……26日，在HICOOL2023全球创业者峰会现场，多项前沿科技集中亮相。海内外投资者洽谈、项目路演活动等同时展开，让创业者和观众感受到北京创新创业的魅力。

这是8月25日拍摄的HICOOL2023全球创业者峰会开幕式暨全球创业大赛颁奖盛典现场。新华社记者 任超 摄

走进本届峰会展览展示区的国家（中关村）火炬科创学院展位，脑机接口临床应用创新成果映入眼帘。两只机械腿在脑机接口设备的指挥下前后摆动，这一创新技术有望为残疾患者提供自由行走的可能。

这样的科技创新项目在今年的HICOOL上层出不穷。在获奖项目展区，140个获奖项目全部集中展示，它们从5705个报名项目中脱颖而出，代表了各自领域尖端科技创新成果。

8月26日，观众在HICOOL2023全球创业者峰会展览展示区了解脑机接口临床应用。新华社记者 任超 摄

“打造中国制造的医疗手术机器人是我多年的梦想。”HICOOL2023全球创业大赛一等奖获得者、北京奥达智声医疗科技有限公司创始人张博说，经过多番尝试、摸索、碰撞，团队研制的软组织穿刺介入手术导航机器人系统不使用光学传感器或磁传感器，只用机械臂就能辅助医生完成治疗，能有效降低治疗费用。

这是8月25日拍摄的HICOOL2023全球创业者峰会开幕式暨全球创业大赛颁奖盛典现场。新华社记者 任超 摄

HICOOL2023全球创业者峰会25日至27日在中国国际展览中心（顺义馆）举行。主办方介绍，峰会以创业者为中心，围绕创业者需求，设置HICOOL会客厅、创投对接、海外合作、新品发布、医疗健康五大分舞台活动。

今年是HICOOL全球创业者峰会举办的第4年，自2020年以来，HICOOL共吸引了133个国家和地区的2.2万名创业人才、1.6万个创业项目参赛，诞生了11家独角兽企业、73家专精特新企业，70%的获奖项目落地成长，获奖项目赛后新融资额近300亿元。

8月26日，在HICOOL2023全球创业者峰会展览展示区，工作人员通过AR设备观察计算机辅助工程的计算结果。新华社记者 任超 摄

在峰会开幕式上，国家（中关村）火炬科创学院正式落成。国家（中关村）火炬科创学院理事长赵先明介绍，火炬科创学院是央地共建的“硬科技”创新创业人才培养、实践总平台和国家级重大创新技术主动深度服务总平台，将加快培育高层次科技创业人才和具备全球竞争力的科技企业。

“我们聚焦数据库软件‘卡脖子’问题，解决了现有数据库产品的扩展性差等问题。”国家（中关村）火炬科创学院科创项目、北京酷克数据科技有限公司创始人简丽蓉说，企业自主研发的第四代企业级数据库，目前在产品架构和性能上均处于国际领先地位，并已在国内金融、电信、能源等领域得到广泛应用。

这是8月25日拍摄的HICOOL2023全球创业者峰会高水平人才高地展区。新华社记者 任超 摄

“在以HICOOL为代表的创新创业赋能平台的努力下，可以明显感受到北京浓烈的科创气氛和强劲的创业势头。”创新工场董事长兼首席执行官李开复说，新能源、生命科技、新一轮AI等创新技术交叉发展，正开辟出层出不穷的新业态、新方向，借助HICOOL舞台，北京的创业者能够充分利用全球创新资源，在更高的起点上推动自主创新浪潮。

(责编：胡永秋、袁勃)

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