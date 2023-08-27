罗布泊至若羌铁路先期配套工程动工
2023年08月27日08:50 | 来源：中国新闻网
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原标题：罗布泊至若羌铁路先期配套工程动工
中新网乌鲁木齐8月26日电 记者26日从中国铁路鲁木齐局集团有限公司获悉：8月26日，罗布泊至若羌铁路(罗若铁路)先期配套工程动工。
罗若铁路项目包括新建工程及先期配套工程，新建罗若铁路自哈罗铁路罗中站引出，接入格尔木至库尔勒铁路米兰站，沿格库铁路增建第二线至若羌，全长298.8公里。为充分发挥铁路建设投资拉动作用、尽快实现通道标准和能力匹配，新疆铁路部门按照可研批复意见，启动罗若铁路先期配套工程，配套工程包括哈罗铁路线路无缝化改造、增设会让站等。
2012年，“生命禁区”罗布泊首条铁路——哈罗铁路贯通，目前正在使用中，但罗布泊至若羌之间尚无铁路。新建罗若铁路与既有哈罗铁路、和田至若羌铁路、南疆铁路等共同构成乌鲁木齐—哈密—若羌—和田—喀什—乌鲁木齐的疆内环线铁路，并与兰新铁路、格库铁路衔接，形成多径路的进出疆通道。
罗若铁路建设工期3年，项目建成后，可打通既有路网断头路，有利于促进沿线矿产资源开发和“公转铁”运输，提高和若、哈罗铁路客货运量，改善既有线经营状况，对于提高进出疆通道运输的可靠性和灵活性、优化完善区域路网布局、提升路网整体效能、推动铁路高质量发展等具有积极意义。 (记者 闫文陆)
(责编：王连香、李楠桦)
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