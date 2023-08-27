原标题：银兰高铁跨黄河通南北 沿线区域乘高铁东风驶入发展“快车道”

中新网兰州8月26日电 “小朋友你好，洗手间在车厢那一边，阿姨带你过去。”“00后”赵欣是中国铁路兰州局集团公司银川客运段高铁列车员，类似的话她每天要说上千遍，作为列车员队伍中年龄较小的一员，她已经拥有丰富的工作经验，从普速列车到动车组列车，赵欣不断提高自己的业务水平，力求为乘客提供更高质量的服务。

每天在车厢穿梭，面对日行“万步”的工作量，赵欣说虽然辛苦，但每次列车到站，看着乘客安全下车，踏上新的旅途，她的内心充满骄傲和自豪。“小时候坐火车，觉得列车上的叔叔阿姨都好厉害，长大了也成为其中的一员。”

银兰高铁开通之前，处于黄河中上游的银川和兰州之间，需要超过8个小时的时间。中国铁路兰州局集团公司银川客运段高铁车队副队长吴文静对曾经的绿皮火车记忆犹新，从业二十年的她笑称，自己见证了铁路事业的发展，随着列车的提速，铁路人的服务精神代代相传，从未改变。

2022年12月29日，银川至兰州高铁(银兰高铁)中卫至兰州段开通运营。至此，银兰高铁实现全线贯通运营，银川至兰州最快2小时56分可达。

银兰高铁连接宁夏回族自治区首府银川市与甘肃省省会兰州市，全长431公里，分两段建设，其中银川至中卫段2019年12月29日已开通运营，中卫至兰州段起自中卫南站，经宁夏中卫市，甘肃白银市、兰州市，接入兰新高铁兰州西站，线路全长约219公里，设计时速250公里。

甘肃铁投中兰客专公司工程管理部主任霍源近日接受采访表示，银兰高铁中兰段(甘肃段)项目沿线地形条件复杂，路基基本建设在湿陷性黄土区域，正线(甘肃段)桥隧比为56.2%。线路沿线跨越黄河一次，跨越多条高速公路和多条750kv、330kv等超高压线路。

作为中国“八纵八横”高铁网京兰通道的重要组成部分，银兰高铁是联通西北、华北、东北的快速通道。不仅银川至兰州的“时空距离”大幅压缩，宁夏、陕西、甘肃、青海、新疆五省区的省会(首府)城市之间也共同融入高铁“朋友圈”。

除了进一步提升兰州、银川等西北核心城市的辐射能力，银兰高铁还极大地促进西北地区人流、物流、信息流的快速流动，进而改变人们的生产生活方式，成为带动地方经济、文化、旅游等产业发展的重要增长极。

随着银兰高铁中兰段(甘肃段)开通运营，一条连通区域发展的“黄金动脉”南北连通，白银市平川区搭乘高铁东风驶入发展“快车道”，不断释放高铁红利乘数效应，为经济社会高质量发展注入了强大动能。白银市平川区项目信息中心主任刘志武介绍说，银兰高铁开通，极大方便了当地民众的出行，还提升了当地的基础设施建设，从而带动了营商环境的进一步优化，加快当地经济发展。

截至今年8月1日，银兰高铁甘肃五站共计发送旅客49万人，其中平川西站共发送旅客8.8万人次，运输忙带来旅游热，2023年上半年，平川区乡村旅游综合收入超过3亿元。

作为离高铁站仅有500米的村庄，平川区水泉镇牙沟水村的村民生活发生着巨大的变化，该村党总支书记、村委会主任黄克良认为，高铁开通不仅方便了交通、增加了收入，最重要的是随着和外界交流的加深，当地人的精神面貌产生了变化。“现在村里的很多人生活得很时髦，‘说走就走的旅行’不再是年轻人的专利。”(杨娜)

(责编：王连香、李楠桦)

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