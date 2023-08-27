原标题：合肥新桥国际机场T2航站楼工程混凝土主体结构封顶

中新网合肥8月26日电 26日，合肥新桥国际机场T2航站楼工程混凝土主体结构封顶，这标志着T2航站楼建设取得重大阶段性进展，为下一步幕墙、机电安装、室内装饰、屋面网架等工程全面施工创造良好开端。

合肥新桥国际机场T2航站楼主体工程自2022年12月正式开工以来，机场建设指挥部精心组织策划，各参建单位在确保安全和质量的同时，全速推进工程建设。

T2航站楼作为服务旅客、连接空陆、展示城市形象的门户，是合肥新桥国际机场改扩建建筑体量最大、工艺最复杂、投资最大的项目，也极具建设亮点，智慧管理和新技术运用无处不在。

在建设过程中，对标“四型”机场建设标准，运用BIM全生命周期管理，助力工程优质高效推进；优化大面积复杂底板防潮和超深基坑施工方案，创新无地下室独立承台梁板一次性整体浇筑施工工艺、超长大面积地上混凝土梁板跳仓施工工艺等，提升工效3-4倍，经济效益明显。

同时，试点探索各类建筑机器人推广应用，使用混凝土整平机器人，让工程在主体结构施工阶段可达到找平要求，实现楼地面浇铸一次成型，提高工作效率、提升工程质量；以智慧大屏和数据库为核心，集成物联网和BIM模型，应用AI、5G、VR、GIS和高精度定位技术，实现对施工现场进度、质量、安全和物资等全方位数字化管理，力求实现从智能化向智慧化建造的转变，全面提升现场管理水平。

据了解，随着混凝土主体结构封顶，下一步将全力攻坚大跨度双向曲线钢桁架智能建造、超大面积自由曲面金属屋面一体化建造施工难题，加快推进二次结构及机电系统施工，着力探索航站楼复杂机电系统装配式施工技术，继续推广应用新技术、新材料、新工艺，建设标杆工程，确保工程如期竣工。

合肥新桥国际机场改扩建工程是国家和安徽省“十四五”重点工程项目。其中，T2航站楼项目由北京城建集团和安徽建工集团联合体施工总承包，该项目采用“双港湾+双L”的建筑构型，总建筑面积约36.98万平方米，是T1航站楼建筑面积的3.4倍。

待建成后，结合原有的T1航站楼，可满足2030年旅客吞吐量4000万人次、货邮吞吐量35万吨、飞机起降30.5万架次的发展需求， 可顺应安徽省航空业务量迅速增长需求，提升合肥机场区域航空枢纽功能，对推动安省打造对外开放新高地，促进长三角区域一体化发展贡献重要力量。 (张强 胡鑫辉 管大龙)

(责编：王连香、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经