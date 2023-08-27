合肥新桥国际机场T2航站楼工程混凝土主体结构封顶
中新网合肥8月26日电 26日，合肥新桥国际机场T2航站楼工程混凝土主体结构封顶，这标志着T2航站楼建设取得重大阶段性进展，为下一步幕墙、机电安装、室内装饰、屋面网架等工程全面施工创造良好开端。
合肥新桥国际机场T2航站楼主体工程自2022年12月正式开工以来，机场建设指挥部精心组织策划，各参建单位在确保安全和质量的同时，全速推进工程建设。
T2航站楼作为服务旅客、连接空陆、展示城市形象的门户，是合肥新桥国际机场改扩建建筑体量最大、工艺最复杂、投资最大的项目，也极具建设亮点，智慧管理和新技术运用无处不在。
在建设过程中，对标“四型”机场建设标准，运用BIM全生命周期管理，助力工程优质高效推进；优化大面积复杂底板防潮和超深基坑施工方案，创新无地下室独立承台梁板一次性整体浇筑施工工艺、超长大面积地上混凝土梁板跳仓施工工艺等，提升工效3-4倍，经济效益明显。
同时，试点探索各类建筑机器人推广应用，使用混凝土整平机器人，让工程在主体结构施工阶段可达到找平要求，实现楼地面浇铸一次成型，提高工作效率、提升工程质量；以智慧大屏和数据库为核心，集成物联网和BIM模型，应用AI、5G、VR、GIS和高精度定位技术，实现对施工现场进度、质量、安全和物资等全方位数字化管理，力求实现从智能化向智慧化建造的转变，全面提升现场管理水平。
据了解，随着混凝土主体结构封顶，下一步将全力攻坚大跨度双向曲线钢桁架智能建造、超大面积自由曲面金属屋面一体化建造施工难题，加快推进二次结构及机电系统施工，着力探索航站楼复杂机电系统装配式施工技术，继续推广应用新技术、新材料、新工艺，建设标杆工程，确保工程如期竣工。
合肥新桥国际机场改扩建工程是国家和安徽省“十四五”重点工程项目。其中，T2航站楼项目由北京城建集团和安徽建工集团联合体施工总承包，该项目采用“双港湾+双L”的建筑构型，总建筑面积约36.98万平方米，是T1航站楼建筑面积的3.4倍。
待建成后，结合原有的T1航站楼，可满足2030年旅客吞吐量4000万人次、货邮吞吐量35万吨、飞机起降30.5万架次的发展需求， 可顺应安徽省航空业务量迅速增长需求，提升合肥机场区域航空枢纽功能，对推动安省打造对外开放新高地，促进长三角区域一体化发展贡献重要力量。 (张强 胡鑫辉 管大龙)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 第九届库布其国际沙漠论坛今日开幕
- 人民网北京8月26日电 （欧阳易佳）今日，第九届库布其国际沙漠论坛在内蒙古鄂尔多斯市库布其沙漠亿利生态示范区开幕。本届论坛主题为“以科技引领治沙 让荒漠造福人类”，旨在推动国内外荒漠化防治与生态文明建设科技创新交流合作，传播我国防沙治沙科技创新经验成果，助力构建人类命运共同体。…
- 评论
- 关注