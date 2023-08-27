原标题：第五届中国粮食交易大会开幕

中新网8月26日电 8月26日，第五届中国粮食交易大会在郑州开幕。

大会期间，国家粮食和物资储备局党组书记刘焕鑫表示，举办中国粮食交易大会，旨在以实际行动认真贯彻党的二十大关于保障国家粮食安全的部署。一方面，拓展产销合作平台，强化粮食“产购储加销”协同保障，提高粮食产业链供应链韧性；另一方面，活跃粮食市场，畅通流通环节，优化供给结构，更好保障经济持续稳定向好，更好服务构建新发展格局，更好满足广大人民群众对美好生活的需求。

刘焕鑫表示，本届交易大会具有三个鲜明特点。

一是聚焦夯实国家粮食安全的根基。大会的“重头戏”是优质粮油产品展销，从各省参展情况看，正在从“卖原粮”向“卖产品”转变，从“大粮仓”向“大厨房”转型，粮食产业链条加快向上下游延伸，有利于从生产到消费各环节的有效衔接，推动粮食产业链供应链不断完善。

二是聚焦支持乡村振兴和地方发展。大会期间举办第三届全国脱贫地区优质特色粮油产品展销会暨中央和国家机关定点帮扶县农副产品产销对接活动，把展区最佳位置留给22个省(区、市)的388个脱贫县、786家企业，组织18场脱贫县农副产品现场推介，安排18场企业直播带货，努力打通消费帮扶产销对接“最后一公里”。同时，组织项目投资和招商引资推介签约会，推动产销区之间建立和巩固长期稳定的合作关系。

三是聚焦提高粮食流通现代化水平。大会顺应数字化智能化趋势，采用展会现场、国家粮食交易平台、优质成品粮油电子交易平台“三位一体”模式，深化线上线下融合，为企业提供更多展示和交流的机会。

河南省人民政府副省长李酌在致辞中指出，近年来，河南省深入实施包括乡村振兴战略在内的“十大战略”，经济总量稳居全国第5位、中西部第一位，呈现出稳中向好的良好态势。中国粮食交易大会作为推动全国性粮食产销衔接的重要平台，是全国粮食和物资储备行业的一大盛会，在展示成就、引领产业、促进贸易、扩大消费等方面作出了积极贡献。河南省将以此次大会为契机，认真落实国家粮食安全战略，始终把粮食安全这一“国之大者”扛在肩上、抓在手上，以“粮头食尾”“农头工尾”为抓手，延伸粮食产业链、提升价值链、打造供应链，推动粮油产业高质量发展，全面擦亮粮食生产这张王牌。

本届粮食交易大会以“强产业促流通开新局”为主题，由中国国际贸易促进委员会粮食行业分会、国家粮食和物资储备局粮食交易协调中心、河南省粮食和物资储备局、郑州市人民政府经办。大会展览面积6.5万平方米，参展参会企业约2600家。 (记者 陈溯)

(责编：王连香、李楠桦)

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