人民网北京8月27日电 （记者李栋）据气象部门预测，近日，我国华西至黄淮一带自西向东将出现强降雨过程。此次降雨过程累计降雨量大，地质灾害风险较高，防汛形势复杂。为切实抓好农业防汛抗洪救灾工作，农业农村部下发通知，要求各级农业农村部门立足抗灾夺丰收，科学有效应对，最大程度减少农业因灾损失。

“通过密切与气象、应急、水利等部门沟通会商加强监测预警，提早预测预判强降雨天气对农业生产的影响，提早做好防范技术、物资等各项准备。”农业农村部相关负责人表示，充分利用电视、广播、手机短信等传播方式，及时发布预警信息，强化灾情监测调度，第一时间核查上报灾情，确保信息报送及时准确。对农业生产设施而言，抓紧加固果树和大棚、畜禽圈舍，防止因强对流天气造成倒伏或受损。

强降雨后要加强精准指导服务，搞好生产恢复。该负责人介绍，要组织专家科学评估灾害影响，组织农技人员深入生产一线，加强分类指导，因地制宜落实生产恢复措施。“一旦出现积水，要加大机具和人力投入抢排明水，修复水毁农田。对受淹的水稻，要及时查苗洗苗扶苗，加强肥水管理，促进恢复生长。”

分不同地块类型来看，对旱地作物，要落实“一喷多促”等措施，促进正常生长发育，确保安全成熟；对因灾绝收地块，要结合农时季节和地区特点，因地制宜改种补种。

农业生产要确保大灾之后无大疫。该负责人表示，对养殖户来说，要指导对受淹的畜禽圈舍、畜禽用具和养殖水体等进行全面消毒，及时对死亡畜禽和水产品进行无害化处理。加强疫情监测，及时调拨动物防疫应急物资，根据实际开展紧急强化免疫。

对种植户来说，“降雨后田间湿度大，利于玉米南方锈病、大小斑病等重大病虫害扩散流行，要全面落实‘发现一点、防治一片’的防控措施，大力推进统防统治和应急防治，坚决遏制病虫扩散蔓延，确保秋粮丰收到手。”

(责编：王连香、高雷)

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