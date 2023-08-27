原标题：2023世界清洁能源装备大会在四川德阳开幕

中新网德阳8月27日电 8月26日，2023世界清洁能源装备大会在四川省德阳市开幕。开幕式上，中国机械工业联合会正式授予德阳市“中国装备科技城”称号，国内外领军企业代表共同签署《全球清洁能源装备产业开放与合作共识》。

能源是人类经济社会发展的重要物质基础，当前，全球能源转型进程明显加快，能源体系和发展模式正在逐步向非化石能源主导的崭新阶段迈进。“我国清洁能源发展迅猛，已建成世界最大清洁发电体系。四川是我国清洁能源大省，在服务和保障国家能源安全大局中具有重要地位。”全国人大常委会副委员长、民盟中央主席丁仲礼表示，此次大会的举办，将进一步扩大四川清洁能源相关优势，为四川清洁能源发展注入新的强劲动力。希望四川推进多能互补，着力提升清洁能源供应保障能力，为保障国家能源供应安全作出更大贡献。做大做强产业集群，打造清洁能源装备产业龙头，不断提高清洁能源装备产业链完整性、稳定性和韧性，加速挺进世界级产业集群。强化科技攻关，推进能源科技自立自强，争取成为清洁能源科技创新全球策源地。促进绿色低碳转型，稳步推进清洁能源替代，推动清洁能源消费革命在四川先行。

“四川是中国清洁能源大省，是国家重要的清洁能源装备研发制造基地，在全国乃至全球清洁能源发展格局中具有重要地位。”四川省委书记王晓晖表示，四川愿与大家携手推进资源开发利用、携手打造世界级产业集群、携手建设核心技术创新策源地、携手开拓全球市场，共同开创清洁能源装备发展的美好明天。

“四川是中国经济大省，德阳是中国重要的清洁能源装备制造基地，资源禀赋得天独厚。近年来，四川着力增加清洁能源生产，加快构建多元清洁能源供应体系，大力建设成都-德阳高端能源装备集群，取得了显著成效。”工业和信息化部副部长辛国斌表示，下一步，工业和信息化部将发挥政策的支持引导作用，坚持创新驱动提升产业链现代化水平，强化需求牵引提升装备供给质量和水平，深化国际合作打造高水平开放新格局，与各方一道，携手推动全球清洁能源装备产业高质量发展，为共同建设清洁美丽的世界作出更大贡献。

“能源问题是全世界共同关注的话题，随着气候变化对可持续发展带来更大挑战，减少碳排放变得尤为重要。”欧盟委员会前主席、葡萄牙前总理巴罗佐表示，希望以此次大会为平台，吸引各方积极发展清洁能源及其装备产业，助力全球气候治理，助推实现可持续发展目标。

据悉，本次大会由四川省人民政府、工业和信息化部共同主办，聚焦“绿动地球·智造未来”主题，围绕提高科技创新能力、建设现代化产业体系等热点和前瞻性问题，着力打造产业交流合作国际化平台，实现以会展集聚带动产业集聚，吸引了1400余名国内外嘉宾参会，176家全球领军企业参展，其中，世界500强19家，全球新能源500强16家，国家高新技术企业、胡润全球独角兽榜、中国企业500强等高能级企业47家。

展览馆重点聚焦“源、网、荷、储”四个方面，“风光水氢气核”六大板块，展示国机集团、东方电气等本土行业龙头，以及全球清洁能源装备产业发展成就、最新技术、前沿成果等，着力打造引领行业风向、展现创新成果、聚焦产业动能的国际性平台，加快构建清洁、低碳、安全、高效的新型能源体系，推动实现“双碳”目标。此外，本次活动还新设了清洁能源装备元宇宙科技体验、逛展打卡等，让市民、游客们通过亲身体验和探索学习，将绿色低碳理念根植于心。

据悉，中国装备科技城将对标国内一流科技城建设，构建“政产学研用”为一体的创新体系，用科技创新助力德阳装备制造产业发展，让更多“国之重器”贴上“德阳造”标签。 (杨勇 龚韦双)

(责编：王连香、李楠桦)

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