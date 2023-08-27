人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023世界清洁能源装备大会在四川德阳开幕

2023年08月27日09:15 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：2023世界清洁能源装备大会在四川德阳开幕

中新网德阳8月27日电 8月26日，2023世界清洁能源装备大会在四川省德阳市开幕。开幕式上，中国机械工业联合会正式授予德阳市“中国装备科技城”称号，国内外领军企业代表共同签署《全球清洁能源装备产业开放与合作共识》。

能源是人类经济社会发展的重要物质基础，当前，全球能源转型进程明显加快，能源体系和发展模式正在逐步向非化石能源主导的崭新阶段迈进。“我国清洁能源发展迅猛，已建成世界最大清洁发电体系。四川是我国清洁能源大省，在服务和保障国家能源安全大局中具有重要地位。”全国人大常委会副委员长、民盟中央主席丁仲礼表示，此次大会的举办，将进一步扩大四川清洁能源相关优势，为四川清洁能源发展注入新的强劲动力。希望四川推进多能互补，着力提升清洁能源供应保障能力，为保障国家能源供应安全作出更大贡献。做大做强产业集群，打造清洁能源装备产业龙头，不断提高清洁能源装备产业链完整性、稳定性和韧性，加速挺进世界级产业集群。强化科技攻关，推进能源科技自立自强，争取成为清洁能源科技创新全球策源地。促进绿色低碳转型，稳步推进清洁能源替代，推动清洁能源消费革命在四川先行。

“四川是中国清洁能源大省，是国家重要的清洁能源装备研发制造基地，在全国乃至全球清洁能源发展格局中具有重要地位。”四川省委书记王晓晖表示，四川愿与大家携手推进资源开发利用、携手打造世界级产业集群、携手建设核心技术创新策源地、携手开拓全球市场，共同开创清洁能源装备发展的美好明天。

“四川是中国经济大省，德阳是中国重要的清洁能源装备制造基地，资源禀赋得天独厚。近年来，四川着力增加清洁能源生产，加快构建多元清洁能源供应体系，大力建设成都-德阳高端能源装备集群，取得了显著成效。”工业和信息化部副部长辛国斌表示，下一步，工业和信息化部将发挥政策的支持引导作用，坚持创新驱动提升产业链现代化水平，强化需求牵引提升装备供给质量和水平，深化国际合作打造高水平开放新格局，与各方一道，携手推动全球清洁能源装备产业高质量发展，为共同建设清洁美丽的世界作出更大贡献。

“能源问题是全世界共同关注的话题，随着气候变化对可持续发展带来更大挑战，减少碳排放变得尤为重要。”欧盟委员会前主席、葡萄牙前总理巴罗佐表示，希望以此次大会为平台，吸引各方积极发展清洁能源及其装备产业，助力全球气候治理，助推实现可持续发展目标。

据悉，本次大会由四川省人民政府、工业和信息化部共同主办，聚焦“绿动地球·智造未来”主题，围绕提高科技创新能力、建设现代化产业体系等热点和前瞻性问题，着力打造产业交流合作国际化平台，实现以会展集聚带动产业集聚，吸引了1400余名国内外嘉宾参会，176家全球领军企业参展，其中，世界500强19家，全球新能源500强16家，国家高新技术企业、胡润全球独角兽榜、中国企业500强等高能级企业47家。

展览馆重点聚焦“源、网、荷、储”四个方面，“风光水氢气核”六大板块，展示国机集团、东方电气等本土行业龙头，以及全球清洁能源装备产业发展成就、最新技术、前沿成果等，着力打造引领行业风向、展现创新成果、聚焦产业动能的国际性平台，加快构建清洁、低碳、安全、高效的新型能源体系，推动实现“双碳”目标。此外，本次活动还新设了清洁能源装备元宇宙科技体验、逛展打卡等，让市民、游客们通过亲身体验和探索学习，将绿色低碳理念根植于心。

据悉，中国装备科技城将对标国内一流科技城建设，构建“政产学研用”为一体的创新体系，用科技创新助力德阳装备制造产业发展，让更多“国之重器”贴上“德阳造”标签。 (杨勇 龚韦双)

(责编：王连香、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
最大程度减少农业因灾损失 农业农村部部署华西黄淮等地持续强降雨防范工作
　　人民网北京8月27日电 （记者李栋）据气象部门预测，近日，我国华西至黄淮一带自西向东将出现强降雨过程。此次降雨过程累计降雨量大，地质灾害风险较高，防汛形势复杂。…
第九届库布其国际沙漠论坛今日开幕
　　人民网北京8月26日电 （欧阳易佳）今日，第九届库布其国际沙漠论坛在内蒙古鄂尔多斯市库布其沙漠亿利生态示范区开幕。本届论坛主题为“以科技引领治沙 让荒漠造福人类”，旨在推动国内外荒漠化防治与生态文明建设科技创新交流合作，传播我国防沙治沙科技创新经验成果，助力构建人类命运共同体。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部