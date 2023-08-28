覃心 冯肖慧

8月28日，新中国成立以来第一条江海联运的大运河——平陆运河迎来开工建设一周年。

在横州市新福镇的沙坪河上，几艘反铲船、泥驳船正在进行水下土石方开挖。岸边，工人陈永春操作着“开河搭档”挖掘机，一斗一斗地将船上的淤泥装进货车内。在家门口参与平陆运河航道1标段6号码头的建设，身为横州人的他干劲十足：“我们一天能装200车！”

平陆运河项目起点横州市西津库区平塘江口全景。平陆运河集团供图

平陆运河是西部陆海新通道的骨干工程，加快建设交通强国的标志性工程，从南宁横州市西津库区平塘江口到钦州入海口全长约134.2公里，航道等级为内河Ⅰ级。

建成后，这将是我国西南地区运距最短、最经济、最便捷的出海通道，带动西部陆海新通道沿线资源优势加速转化为经济发展优势。

通江达海、整体规划、一次建成、系统运行。广西正高标准、高质量推进平陆运河建设，全力以赴打造优质工程、绿色工程、廉洁工程。

衔接“一带一路” 江海通达贯通内外

广西水资源丰富，内河航运货量大，特别是西江流域。然而区内航道不通畅，货物若想从钦州港出海，还需改换铁路或陆路运输，因此许多船舶选择在珠三角出关。

“平陆运河纵向贯通西江干流与北部湾国际枢纽海港，是广西开放发展‘任督二脉’。”平陆运河集团工程管理部副部长班文辉介绍。

平陆运河“破山向海”。平陆运河集团供图

上个世纪以来，规划建设平陆运河的步伐已渐渐迈开，广西人民已盼望多年。近十来年，随着西部陆海新通道建设取得积极进展，在“一带一路”面向东盟和面向中亚国家经贸交往中的地位越来越重要，北部湾作为重要的海向战略枢纽、国际门户港，2022年综合吞吐能力已增长到3.15亿吨，海铁联运服务范围已扩展至全国18个省区市，通达全球119个国家，因此与内河航运的畅通更显紧要。

如今，这项“世纪工程”逐渐照进现实——2023年5月，平陆运河进入全线动工新阶段。截至8月25日，现场建设者近10000名，大型机械设备 3332台（套），全年计划完成工程建设形象投资180亿元，实现土石方开挖总量1亿立方米以上。

“平陆运河的建设将给南宁带来一片海。”南宁市交通运输局党组成员、副局长李文斌说，相比从珠三角出海，货物从南宁至北部湾港出海的水运距离将减少约560公里。

一河通，全盘活。

如何将西部陆海新通道沿线资源优势加速转化为经济发展胜势？平陆运河集团投资发展部部长韦庚周表示：“推进平陆运河经济带开发，发挥平陆运河综合效益，将运输通道转化为经济通道，是重中之重。”

北部湾港钦州自动化集装箱码头。人民网记者 严立政摄

据悉，平陆运河经济带规划核心区包括南宁、钦州、北海、防城港、贵港等5个设区市，联动融合9个设区市。

在“工程建设”和“经济带开发”的双轮驱动下，南宁市掀起了项目攻坚热潮，已有弗迪电池等一批重大项目入驻南宁东部新城，总投资超500亿元；钦州已建立重大项目储备库，首批策划285个项目；贵港将迎来出海“双通道”，加快发展大进大出产业，推动陆海产业联动发展……计划到2035年，基本建成繁荣、创新、开放、畅通、绿色、幸福的现代运河经济带，规划核心地区生产总值达到2.65万亿元左右。

建成百年工程 破山向海攻坚克难

65米，是平陆运河起点西津库区水面与入海口钦州港海平面的落差。

为船舶的连续航行，项目建设了马道、企石、青年三个梯级枢纽，通过向船闸闸室内灌水或泄水来调整闸室中的水位。“这是施工难度最大的部分。”平陆运河集团工程管理部部长何俊辉表示。

“我们的目标是建成百年工程。在初步设计阶段，就对确保船闸混凝土的使用寿命提出了设计要求。”向入海方向远眺，广西平陆运河建设有限公司党委副书记、总经理黎明镜如是说。

8月17日，随着企石枢纽泄水闸首仓混凝土顺利浇筑，平陆运河三大枢纽全面进入主体结构施工新阶段。此次混凝土浇筑面临着方量大、质量标准高、裂缝控制难度大等难题，如何应对？

平陆运河企石枢纽泄水闸首仓混凝土浇筑现场。平陆运河集团供图

企石枢纽拿出了“方案”——一座单日最高可生产1万余立方米的大型智慧拌合工厂应运而生，伫立在项目现场。

“我们设置了国内领先的2×7立方米强制式拌合楼及预冷系统，有力确保大体积混凝土生产速度。同时配备中控智能生产管理系统、预冷混凝土温度监测系统及车辆自动识别配送系统等，实现混凝土自动化控制和全过程监控。”中交一航局平陆运河企石枢纽项目经理刘瑞建介绍。

顺着钦江水往前，青年枢纽的泄洪闸施工又遇到了新的难点。由于位于海水和淡水交汇的区域，盐度估计在4‰左右，其下游航道的海水会随船闸的开合而上溯，易导致混凝土氯离子腐蚀，影响船闸的质量。

平陆运河青年枢纽建设现场。人民网记者 严立政摄

中交四航局平陆运河青年枢纽工程项目常务副经理刘飞表示：“混凝土控裂及耐久性提升是本工程的技术难点，为此我们委托东南大学的刘加平院士团队开展‘高耐久性混凝土材料研究’。”

目前，项目已在室内试验证明，在10‰盐度下混掺盐水周期性高频干湿交替的极端情况下，青年船闸仍能满足钢筋混凝土结构耐久性的要求。“我们正在进行泄洪闸主体结构及边坡防护施工，预计今年12月份完成整个泄洪闸的建设。”刘飞说。

如何最大限度地减少未来船闸运行时的用水量，也是建设需要考虑的关键点之一。在马道枢纽，通航建筑物设计为双线船闸，与三级省水池的相互联通，保证了平陆运河船闸运行的用水量分配均匀。“马道枢纽建成通航后将成为世界最大内河省水船闸，启闭速度世界最快，极大提升了通航效率，并实现了水资源的集约化利用。”何俊辉介绍。

据悉，三大枢纽工程开挖的3.39亿立方米土石方也将作为资源消纳利用。

打造绿色工程 人与自然和谐共生

在平陆运河航道15标段，防污屏将左侧一片红树林围护起来。冯肖慧摄

在入海口航道，一条数百米长的橙色“飘带”浮在江面上。这是为保护红树林而设置的防污屏，上层是浮标，下层是坠子，双层设计可以阻隔挖泥时产生的悬浮颗粒物，还具备自清洁功能，能最大程度地减少施工对沿岸生态的影响。“我们还成立了红树林救援专班，定期实地巡护，密切关注环境变化。”中交天航局平陆运河航道15标项目经理赵海丰介绍。

高标准高质量推进平陆运河建设，不仅仅体现在施工技术上。“创造经得起历史和时间考验的平陆运河优质工程，还当以‘河畅、水清、鱼翔、岸绿、景美、低碳’为目标，保护生态多样性，实现人与自然和谐共生。”班文辉说道。

在建设过程中，沿线裁弯取直处原河道布置36个生态涵养区，对水生生境进行生态涵养，营造了鱼类、鸟类、两栖生物的栖息地。同时，水岸生态系统上采用生态结构和柔性护岸，逐步形成新的运河流域生态廊道网，并建设生物多样性观测站，构建运河生态监测网络。

地上，利用自然植被绿化方式构建“动物通道”，方便斑林狸、豹猫、赤腹松鼠等野生动物迁徙；水下，采用垂直竖缝式鱼道和鳗鱼道结合的形式布置“鱼道”，为鳗鲡、鲈鱼等鱼类提供洄游通道，确保野生动物“原住民”留得下、住得好、能繁衍。

此外，平陆运河还将启动三大枢纽绿电工程建设，谋划沿线清洁能源走廊布局，推动沿线内河港区建设绿色码头、推动新能源船舶示范应用。

青年枢纽临近入海口。平陆运河集团供图

临近傍晚，仲夏的太阳落在山头，钦江河面水光粼粼，滔滔不绝流向茅尾海。站在青年枢纽暂时被土方封闭的河道上，黎明镜说：“等到2026年平陆运河全面建成，我们脚下的土地就是‘水中央’。”

内河Ⅰ级航道促进西部陆海新通道的交通、物流、商贸，预计每年可为沿线地区节省运输费用52亿元以上，结束广西有江临海但江海不能直接通航的历史。

远处，河水流向北部湾，海天一线。在这片天然的深水良港中，万吨巨轮络绎不绝，一派繁忙，期待着大江大河畅通内外。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经