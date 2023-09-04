原标题：大数据+AI教育黑科技亮相 海豚自习APP成服贸会教育展焦点

9月2日，2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在北京正式开幕，国内领先的数字学习服务企业猿力科技携旗下众多数字学习产品参展。其中，新一代智能学习产品海豚自习APP首次在服贸会亮相，深度展示了其用AI技术打造的个性化自主学习平台以及致力于激发孩子主动学习的兴趣、培养孩子科学的学习习惯等多个核心功能。

更科学的交互学习模式 培养孩子从被动学到主动学

现场演示显示，海豚自习APP创新性地把知识做成了互动动画，通过“AI技术+互动动画”的形式，真正点燃学生学习兴趣，提升学生知识素养和思维能力。

产品设立会员体系，成功打破传统的线性学习模式，会员有效期内，任何年级和学科都能看，既能复习也能预习，让孩子从点到面，搭建更立体的知识结构，学习模式更加科学有效。

据介绍，海豚自习APP的互动视频由国内顶尖动画团队制作，打造沉浸式电影级别的学习体验，学习知识的同时，提升孩子的美学素养。2023年，海豚自习成为国内唯一斩获世界三大设计奖之一——“德国iF设计奖”的数字学习产品。

定制化学习计划帮助学生查漏补缺

因材施教、根据学生真实水平制定不同的学习方案一直是中国教育，包括家长和老师想要实现的愿景。现在，这一难题正伴随着数字技术水平的提升逐渐被解决。在服贸会现场，海豚自习APP对外展示了其核心功能之一的“定制化学习计划”，它能够根据学生过往学习数据智能生成定制化学习计划，既匹配学校的学习进度，又能根据学生的学习能力调节难度。

具体操作上，通过互动学习知识的“知识探究”、个性化推荐答题的“小试牛刀”和根据错题专门练习的“查漏补缺”三个模块完成对每个知识点的闭环深度学习，确保学生真正掌握核心内容。

智能错题本结合资料库 大数据有效提升学习效率

除了定制化学习计划，海豚自习APP的智能错题本功能和海量资料库也受到公众关注。

据海豚工作人员介绍，通过海量数据调研发现，顽固错题的根源在于学生对知识点掌握的不牢固。就这一痛点，海豚自习APP上线了智能错题本功能，它能够根据学生的学习情况自动整理生成，帮助学生找到顽固错题，进而分析出薄弱环节重点击破，提升学习效率。同时，海豚自习APP的资料库中有海量大数据生成的学习内容，并基于用户数据及学情分析，进行AI个性化推荐。

“海豚自习APP相当于是一个7*24小时随时随地帮助孩子学习的的智能学习助手，通过交互学习和个性化推荐，给学生更好的学习体验和效果，同时锻炼学生的独立思考能力。

成功出海至60多个国家

据了解，海豚自习APP目前已成功出海，产品覆盖美国、英国、德国、法国、澳大利亚、新加坡等超过60个国家并受到当地用户的一致好评。

产品出海的成功源于强大的技术实力。据介绍，过去十年猿力科技集团在科技研发方面累计投入近百亿人民币，创立了全球首家教育科技人工智能实验室。多项自主研发的核心技术位居全球第一，并应用于旗下包括海豚自习APP在内的全线产品。

海豚自习APP相关负责人表示：“我们的产品团队均毕业于国内外顶尖院校，是一款由会学习的人做出的懂学习的产品。未来我们也将在产品设计和技术研发上持续投入，希望海豚自习能够在AI时代成为孩子的智能学习助手。”

(责编：董童、李源)

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