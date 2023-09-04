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我国5G基站数量突破300万

2023年09月04日09:08 | 来源：科技日报
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原标题：我国5G基站数量突破300万

　　科技日报讯 （记者崔爽）工信部最新发布的“2023年1—7月份通信业经济运行情况”显示，截至7月底，我国累计建成5G基站305.5万个，占移动基站总数的26.9%。我国5G移动电话用户达6.95亿户，占移动电话用户总数的40.6%；千兆宽带接入用户达1.34亿户，占用户总数的21.7%。

　　数据显示，1—7月，三家基础电信企业累计完成业务收入10056亿元，同比增长6.2%。其中云计算和大数据收入同比分别增长35.5%和42.2%，物联网业务收入同比增长25.7%。全国移动互联网用户接入流量累计达1677亿GB，同比增长14.7%。

　　为加快推动5G发展，工信部表示将坚持适度超前，积极推进5G网络建设，持续拓展5G网络覆盖广度深度，推进城市地区重点场景5G网络深度覆盖，进一步向乡镇和农村地区延伸。开展“信号升格”专项行动，全面提升重点场景5G网络质量。同时，坚持分业施策，拓展工业、矿业、电力、港口等先导领域的应用规模，深入挖掘医疗、教育、文旅等试点领域典型应用场景。打造“5G+工业互联网”发展升级版，今年推动不少于3000家企业建设5G工厂。强化5G应用产业支撑，大力推动5G轻量化（RedCap）技术研发，促进5G应用持续降成本、上规模。

(责编：王震、陈键)
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