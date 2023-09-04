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金融创新跑出加速度 助力实体经济高质量发展

2023年09月04日10:38 | 来源：人民网
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人民网北京9月4日电 （记者杜燕飞）9月2日，2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）在北京举行。交通银行以“数智新交行 共创新未来”为主题，连续4年受邀参加服贸会金融服务专题展。

据交通银行北京市分行公司业务部负责人刘冰塑介绍，本届服贸会，交通银行通过综合展区、数字人民币展区、数字人民币大道等多个区域，以“图文音视、专人讲解、互动体验”等多种形式，向观众多维度、系统性地展示交通银行在金融服务实体经济、融入城市经济发展及服务民生等方面的举措和成果。

位于首钢园9号展馆综合展区的交通银行展厅内，依次呈现了普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融等交行四大业务特色。普惠e贷、云上交行、交银跨境e金融、惠民就医……展示的数字金融与实体经济、百姓生活融合的产品及服务，让观众感受到数字技术为金融服务带来的变革和无限可能。此外，交通银行信用卡还推出了泡泡玛特小甜豆主题线下快闪活动，观众可在“熊猫”体验区拍照留念。

走在首钢园8号馆的数字人民币展区，在数字人民币硬件钱包展示墙上，展示了交通银行为本届服贸会特意设计的两款硬件钱包，观众可以体验智能回收变红包活动，参与环保行动，还可以在盲盒机、特惠商户参与数字人民币满减活动，体验数字人民币结算的高效便捷。在展馆外的数字人民币大道上，交通银行特邀7家商户，共同打造美食、趣玩、健康、影视、休闲等数字人民币消费场景，让观众体现丰富多彩的数字人民币消费体验。

“近年来，交行不断拓展创新数字人民币应用场景，将便民、利民、惠民进行到底。”刘冰塑表示，目前已支持数字人民币在交通出行、餐饮住宿、购物消费、文化旅游、医疗卫生等领域的融合应用。

值得一提的是，在数字经济浪潮下，交通银行打造数字化经营体系，强化金融科技作用，提升客户体验，围绕产业链、数字经济、平台经济等热点，加快推进数字化新交行建设步伐。

据刘冰塑介绍，为解决中小企业融资难、融资贵问题，交通银行通过“蕴通产业链”系列产品，帮助产业链核心企业和上下游链属企业拓展融资渠道，降低融资成本，助力提升产业链供应链的韧性和安全水平。同时，交通银行加大金融科技与互联网应用的结合，推出“蕴通账户”等产品，为各类企业机构提供财务和资金管理整体解决方案，助力数字经济发展。此外，推出“互联网+金融+行业”孵化平台——智慧金服平台，为对公客户提供涵盖资金管理、信息管理、业务管理等综合化金融服务，覆盖用户便捷支付和企业综合金融服务全流程。

“下一步，交行将继续以数字化思维创新机制、重塑流程，构建以数据驱动的业务经营模式，满足实体经济发展和人民群众的金融需求，为社会提供更优质的产品与服务。”刘冰塑说。

(责编：杨曦、高雷)
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