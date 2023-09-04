原标题：第十届世界小米起源与发展会议在敖汉旗举行

2023年9月1日，第十届世界小米起源与发展会议在内蒙古自治区赤峰市的敖汉旗隆重举行。此次会议主题为“产业传承农耕文化，品牌搭建世界桥梁”，旨在深入贯彻自治区、赤峰市关于“敖汉小米”产业发展的重要决策部署，坚持绿色兴农、质量兴农、品牌强农的发展思路，推动小米产业高质量发展，挖掘农耕文化与产业创新融合，引领小米产业国际化发展。

中国品牌建设促进会理事长、国际标准化组织品牌评价技术委员会（ISO/TC289）顾问组主席、国家标准委原主任刘平均、原农业部党组成员、中国农产品市场协会会长张玉香、赤峰市委书记万超岐、乡村振兴特色产业品牌集群专家委副主任委员、国家能源委专家、北京大学教授、博士生导师李俊杰、中国社会科学院考古研究所党委书记、编审张国春、中国社会科学院考古研究所党委委员、科研处处长、二级研究员、博士生导师刘国祥、中国农业科学院作物科学研究所研究员、国家谷子糜子产业体系首席科学家刁现民、沈阳农业大学教授、博士生导师、世界生产力科学院院士、沈阳农业大学国家农业微生物种质资源库实验室主任张世宏、东方美食研究院总裁、餐饮品牌集群秘书长郝冬霞、以及来自国内外的专家学者、政府领导、企业代表等共计800余人出席了本次大会。

原农业部党组成员、中国农产品市场协会会长张玉香在大会致辞中表示，粮食安全至关重要，尤其强调小米在保障粮食安全方面的承担着关键作用。张玉香高度赞扬了敖汉旗在生态建设、农牧业品牌和小米产业上的成就，并指出敖汉小米能成为中国农业品牌目录中的地区性瑰宝的成功之道在于传统与现代科技的巧妙结合，打造了坚实的品牌基础，为全国特色农产品的发展提供了宝贵经验。

张玉香还强调产业振兴与农业高质量发展的紧迫性，不仅需要增加绿色优质农产品供给，还需要严把农产品质量安全关，质量检测体系应切实促进农业的高质量发展。此外，还需加强品牌体系的建设，优化产销衔接，使之更符合市场导向，提高效能。同时，需要突出文化内涵，积极宣传推介，以塑造形象，通过多管齐下的措施，促进小米产业的繁荣发展，为乡村振兴和农业农村现代化事业贡献力量。

中国品牌建设促进会理事长，国际标准化组织品牌评价技术委员会（ISO/TC289）顾问组主席，国家标准委原主任刘平均就我国在品牌发展方面取得巨大成就，推动国际品牌标准的制定、主导发布世界品牌榜，促进各领域国际品牌高速发展与良性竞争做了题为《品牌引领高质量发展》的主旨发言，并针对赤峰与敖汉旗的品牌建设，提出建立国际小米品牌保护机制，支持国际小米品牌中心的建立，成立赤峰市品牌建设促进会，助推敖汉旗小米产业国际化发展的重要建议。

敖汉旗旗委书记王永军在致辞中表示，敖汉小米代表农耕文化遗产。如今，随着产业蓬勃发展，已成为全国最大的谷子生产基地，产品跻身国家地理标识保护产品，并进入中国农业品牌目录。敖汉旗已经连续十年举办的世界小米起源与发展会议，吸引着越来越多的专家学者和国际关注，正在成为一个多元交流平台，推动着敖汉小米品牌国际化发展。未来，敖汉旗将深挖小米潜力，强化品牌建设，提高生产水平，创新销售模式，助推敖汉小米品牌高质量发展，并将地理文化与旅游度假结合，全方位展示小米的发展历程，吸引国内外游客深度体验农耕文化。

中国社会科学院考古研究所党委书记兼编审张国春指出，中国积极响应联合国全球重要文化遗产倡议，不断推进农业文化遗产保护实践，以助力可持续发展。在敖汉旗兴隆洼遗址，发现的距今八千年的碳化粟和黍子粒，为探讨旱作农业的起源及其在世界范围内的传播发展提供了重要的考古实证，充分论证了中华文明的创新性。同时，敖汉旱作农业系统获得了联合国粮农组织的认可，为敖汉小米品牌成为农业文化遗产保护与利用的经典案例奠定了坚实基础。

中国社会科学院考古研究所党委委员、科研处处长、二级研究员、博士生导师刘国祥指出，敖汉旗在中国文明多元一体格局的形成中一直扮演着重要角色。敖汉旗的文化遗产和旱作农业与早期青铜文明的形成和发展密切相关，是中华文明的重要组成部分。敖汉旱作农业系统获得了联合国粮农组织的全球重要农业文化遗产认可，不仅是一项重要的荣誉，也是敖汉小米享誉中外的关键因素之一。

此外，在中国农业科学院作物科学研究所研究员、国家谷子糜子产业体系首席科学家刁现民，沈阳农业大学教授、博士生导师、世界生产力科学院院士、沈阳农业大学国家农业微生物种质资源库实验室主任张世宏，赤峰市农牧科学研究所研究员、智慧农业与产业经济研究室主任、内蒙古谷子育种联合攻关首席专家、国家谷子高粱产业技术体系春谷育种岗位科学家王显瑞在大会上就谷子种业的形成和发展、微生物与敖汉有机小米、中国春谷育种现状及未来展望做了关于“产业传承农耕文化”的主题发言。

在“品牌搭建世界桥梁”主旨发言环节，乡村振兴特色产业品牌集群专家委副主任委员、国家能源委专家、北京大学教授、博士生导师李俊杰认为敖汉旗被认定为中国古代旱作农业和欧亚大陆旱作农业的起源地，具有丰富的历史文化资源和强大的小米产业基地，将在文旅和康养领域拥有广泛的市场机会。

他建议深度挖掘历史文化，讲好敖汉故事，形成公共品牌，加强合作，提高敖汉小米的国际知名度；塑造小米的健康功能，与科研机构合作，开发高附加值的小米产品；建立服务组织，提供全过程的农业管理服务，并通过建设市场化体系，采用智能分析和定制化的市场营销；利用中央预算资金和政策项目，提升小米产业的发展；创新金融服务模式，建立产业专项基金；积极拓展海外市场，实现敖汉小米高质量发展。

南开大学博士生导师、客座教授，石家庄创业服务中心创业导师客座教授，诚马企业管理有限公司董事长田野指出，敖汉小米部分品种中含有人体必需的微量元素，在粮食系列中名列前茅，是普通小米的3倍，是大米的十倍，是白面的80倍，是玉米的100倍，是绿水青山就是金山银山的真实写照，具备强大的功能性，具有广泛的发展前景。

中国农业科学院农产品加工研究所团队副首席、研究员、博士导师佟立涛通过对现代都市人生活方式与健康的分析，发掘出既方便快捷又有益健康的新生活形态，为小米产业的发展提供了新思路与新方向。

东方美食研究院总裁、餐饮品牌集群秘书长郝冬霞从美食文化与餐饮效应出发，提出以小米美食为载体加强中国传统农耕文化的传承与传播，对我国农业经济作物品牌形象的提升和市场份额的扩大具有重要意义，从而更好地促进敖汉小米品牌的发展。

大会现场还发布了敖汉小米的创新成果，并进行了战略签约仪式。

第十届世界小米起源与发展会议期间还举办了产品展销订货会、北方旱作农业与早期青铜文明学术研讨会、敖汉旗预制菜产业发展论坛，并组织参观多个谷子种植基地等形式多样、内涵丰富、意义重大的活动。

另据悉，本次大会汇集了媒体传播平台，包括人民日报、新华社、光明网、农民日报、中国食品报、中国国家品牌网等多众多知名媒体参与报道。

事实上，自从敖汉旗的旱作农业系统被联合国粮农组织批准为全球重要农业文化遗产，并成为“世界小米起源地”以来，已经连续举办了十年的世界小米起源与发展大会，成功吸引了全球关注的目光。

拥有8000年的历史，这不仅赋予了敖汉旗独特的农耕文化，也让其小米产业站在了国际舞台的前沿。在“产业传承农耕文化，搭建世界桥梁”的倡议引领下，我们相信敖汉小米将实现全球范围内小米产业链、技术链、供应链、价值链的协同跃升。

(责编：董童、李源)

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