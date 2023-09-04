原标题：高质量新未来 2023中国汽车产业发展(泰达)国际论坛在天津成功召开

9月1日至3日，第十九届中国汽车产业发展（泰达）国际论坛（以下简称“泰达汽车论坛”）在天津市滨海新区召开。第十三届全国政协副主席、中国科学技术协会主席万钢向本届泰达汽车论坛发来贺信。

本届论坛围绕“高质量·新未来”的年度主题，秉持高端智库论坛的定位，汇集国家部委领导、国内外企业集团高层、资深行业专家学者、权威媒体等1200余位嘉宾，开展为期3天共计14场会议的思想碰撞和沉浸式研讨，输出高质量智库成果，为我国汽车产业构筑高质量发展新未来提供重要支撑和坚实保障。

本届泰达汽车论坛研判行业大势，提出多项行业发展建议。

万钢在贺信中表示，中国汽车产业要着眼世界前沿、国家战略、人民需求，紧盯电动化、智能化、低碳化的变革趋势，牢牢把握历史性战略机遇，深刻转变发展方式，深入调整产业结构，深度转换增长动能。

工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌表示，工信部将会同相关部门，重点从四个方面开展工作：一是支持技术创新突破，二是提升绿色低碳水平，三是优化产业发展环境，四是加强质量品牌建设，五是强化标准法规协同。钟志华提出，算力在智能网联汽车领域应用得越来越多，汽车行业需要越来越多的高性能计算，要下大力气加快高算力芯片的发展。先进计算的成果最终要落到工业软件上，解决汽车工业软件问题。安铁成针对高质量发展提出五点建议：一是进一步夯实技术底座，巩固和增强新能源汽车发展优势。二是以更大的力度推动网联化、智能化转型，构建“车能路云”融合发展的生态新优势。三是多措并举，系统落实双碳战略，提升全产业链绿色发展水平。四是强化基础研究、前瞻性研究，实现高水平科技自立自强。五是主动参与国际市场竞争，推动汽车产业国际化进程。

泰达汽车论坛已连续举办十九届，是重要政策发布平台。本届论坛开幕大会有多位部委领导参会，为汽车行业发展提供权威政策解读。

国家发展改革委产业发展司司长卢卫生，财政部税政司司长贾荣鄂，生态环境部大气环境司一级巡视员李培，生态环境部应对气候变化司副司长陆新明，交通运输部运输服务司副司长高博，商务部对外贸易司二级巡视员刘晓光，围绕多措并举支持汽车消费，营造良好汽车消费环境，发挥税收政策的引导调节作用，推动交通结构调整，以碳市场促进企业低碳转型升级，加大对汽车企业开拓海外市场支持力度等方面发布权威政策解读与未来政策思路。

当前，新一轮科技革命与产业变革深入演进，核心技术攻关成为汽车产业关注的重点。本届泰达汽车论坛期间，多名国内外院士参会并发表演讲，前瞻汽车产业科技创新方向。

中国科学院院士王小云、中国工程院院士陈清泉、中国工程院院士倪光南、俄罗斯工程院外籍院士蔡蔚、俄罗斯工程院外籍院士吴志新围绕汽车芯片、技术创新和智能网联汽车、新能源汽车等提出发展建议。

本届泰达汽车论坛在演讲嘉宾阵容上再次实现突破，不仅有国内外主流汽车企业集团、零部件企业参与，同时吸引了科技公司、通信公司、互联网公司等企业专家齐聚论坛，共论汽车产业发展大计，阵容空前。

其中，国内外主要车企以及产业链相关企业高层参会，围绕如何提升产业核心竞争力以及汽车产业变革与创新发展趋势展开深度研讨。中国第一汽车集团有限公司党委常委、副总经理雷平，东风汽车集团有限公司党委常委、副总经理尤峥，重庆长安汽车股份有限公司副总裁张晓宇，江汽集团控股公司党委书记、董事长、总经理项兴初，广州汽车集团股份有限公司副总经理閤先庆，长城汽车股份有限公司CTO王远力，本田技研工业（中国）投资有限公司副总经理缝村早苗，零跑汽车创始人、董事长、CEO 朱江明，中国移动车联网军团指挥长严茂胜，飞书CEO谢欣，中国电信集团政企信息服务事业群副总经理王志华等分别基于不同企业角色、发展实际从不同维度深刻研判产业变革趋势，分享发展新思路。

本届泰达汽车论坛立足产业新发展阶段的实际，以“高质量·新未来”为年度主题，在议题设置、嘉宾邀请、交流成果等多方面进行了创新。

本届论坛致力于解决制约产业高质量发展的关键问题，提供思路与方案，通过14场主题鲜明的会议，重点聚焦政策引导、企业实践、产业融合、技术创新等方面，凝聚发展共识、探索发展路径。开幕大会针对“引领中国汽车产业新征程”议题，瞭望产业大势；“高层峰会”聚焦“构筑产业发展新优势”以及“拥抱变革，激发创新活力”两大研讨方向，输出发展路径；VIP闭门会围绕“智能电动汽车新机遇与新挑战”主题，全面汇聚政府部门领导、行业专家、企业高层共同为智能电动汽车发展建言献策。

科技创新是汽车产业发展的根本动力，结合产业实际，本届论坛高度聚焦关键技术突破与创新中的实际问题，在电动化、低碳、智能化论坛中，多名专家分别就芯片、高级别自动驾驶等各领域技术升级与发展路径等问题进行研讨。

本届泰达汽车论坛加强与权威智库机构的沟通交流，来自中国科学院、中国工程院、国务院发展研究中心、国家信息中心、工信部国际经济技术合作中心、中汽中心等单位重磅嘉宾出席并释放对于汽车产业发展战略、科技攻关等方面的新思考与新判断，演讲嘉宾近百位。

中国汽车产业国际化迈入快速发展阶段，更需要各国加强对话交流，分享不同经验，提升协同发展效能。本届论坛通过VIP闭门会搭建中国、德国、日本、瑞典、韩国等主要汽车国家的多边行业峰会，进一步明晰产业方向、分享成功经验。同时，来自联合国开发计划署、德国杜伊斯堡汽车研究中心、TV南德意志集团、日本经济产业省、美国西南研究院等海外机构的专家学者作专题报告。

为更好地促进行业科技创新交流，本届论坛扩大“智汇科技展”展览面积与规模，为企业提供更优质的科技成果展示舞台，为产业创新发展提供支撑。同时，在论坛期间集中发布汽车行业课题研究成果、举办战略合作签约仪式、搭建政企调研交流平台等活动，促进关联产业融合与交流。

承载着产业繁荣的梦想，泰达汽车论坛连续成功举办十九届，已经发展成为中国汽车行业的高端智库论坛。泰达汽车论坛传递出的政策动向、管理思想、实践真知，将不断汇聚成推动中国建设汽车强国的不竭动力。

展望未来，新一轮科技革命和产业变革向纵深演进，全球汽车产业发展机遇挑战并存，泰达汽车论坛将继续发挥高端智库论坛的引领作用，携手全球汽车产业链伙伴，共同探索汽车产业高质量发展之路。

(责编：曹淼、李源)

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