人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

市场监管总局：加大对个体工商户以及小微企业的支持力度

2023年09月04日11:20 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月4日电 （记者杨曦）今日，在国新办举行的新闻发布会上，市场监管总局副局长柳军表示，我国的经营主体目前有1.78亿户，个体工商户占1.2亿户，此外，纳入到小微企业名录的小微企业有5262.9万户。个体工商户和小微企业在稳增长、促就业、惠民生等方面发挥着重要作用。

柳军介绍，不断加大对个体工商户以及小微企业的支持力度，市场监管总局主要采取了以下措施：

一是采取积极措施，促进个体工商户发展。认真贯彻落实《促进个体工商户发展条例》，完善各项配套的制度措施，建立总局与个体工商户常态化沟通交流机制，定期听取大家的意见建议。指导各地做好个体工商户经营者变更登记，积极探索“个转企”的便利化措施。在12个省份先行先试推行个体工商户分型分类精准帮扶政策，完善“名特优新”个体工商户的选拔机制和激励扶持的措施。我们还会同国家发展改革委、工业和信息化部等13个部门，在今年7月份开展了第二届“全国个体工商户服务月”活动，统筹各方面的资源和力量，为个体工商户发展营造良好的环境。

二是支持小微企业发展。充分发挥“小微企业名录”作用，不断完善小微企业认定标准和工作流程。我们拓展建立了“全国个体私营经济发展服务网”，提供了划型验证、政策宣传、技能培训、金融支持等各项服务。截至今年7月，网站日均访问量已经达到了1151万次，日均查询量达到316万户次，推动了各项优惠政策更好服务我们5200万家小微企业。另外，我们还持续开展“小微企业质量管理体系认证提升行动”。2022年引导各地出台了545项配套激励政策，精准帮扶2.1万家小微企业，推动相关小微企业营收平均增长了12%，年产销量平均提升13%，利润率平均提升10%。

三是加强小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。今年以来，市场监管总局在中央组织部和中央社会工作部的指导下，全面加强“小个专”党建工作，不断扩大党的组织和工作覆盖，目前全国已经有“小个专”党组织30万个，党员将近300万名。我们还依托全国市场监管所建立“小个专”党建工作指导站2.1万个。总局党组还研究制定了《市场监管部门开展“小个专”党建工作指引》，进一步完善“小个专”党建工作体系，通过党建引领个体工商户、小微企业健康发展。

“下一步，市场监管总局将按照《意见》要求，进一步优化鼓励、支持、引导个体工商户、小微企业发展的各项制度措施；进一步发挥各类服务平台的作用，推动惠企政策精准直达；进一步促进‘小个专’党建与服务发展的深度融合，发挥好引领作用。通过多措并举，使个体工商户、小微企业能够充分享受《意见》带来的各项政策红利，持续增强发展信心，让‘小个头’迸发出‘大能量’。”柳军说。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2023智博会在渝举办 中国联通创新应用成果亮相
　　人民网北京9月4日电 （记者车柯蒙）9月4日至6日，2023中国国际智能产业博览会（以下简称智博会）在重庆启幕。记者了解到，本届智博会以“智汇八方，博采众长”为主题，将重点展现智能网联新能源汽车、智能装备及智能制造、新一代信息技术板块、智慧交通四类专业板块内容。…
国家发展改革委设立民营经济发展局
　　人民网北京9月4日电 （记者申佳平）9月4日，国家发展改革委副主任丛亮在国务院新闻办举行的发布会上介绍，近日，中央编办正式批复在国家发展改革委内部设立民营经济发展局，作为促进民营经济发展壮大的专门工作机构，加强相关领域政策统筹协调，推动各项重大举措早落地、见实效。 丛亮表示，7月19日，《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》公开发布。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部