人民网北京9月4日电 （记者杨曦）今日，在国新办举行的新闻发布会上，市场监管总局副局长柳军表示，我国的经营主体目前有1.78亿户，个体工商户占1.2亿户，此外，纳入到小微企业名录的小微企业有5262.9万户。个体工商户和小微企业在稳增长、促就业、惠民生等方面发挥着重要作用。

柳军介绍，不断加大对个体工商户以及小微企业的支持力度，市场监管总局主要采取了以下措施：

一是采取积极措施，促进个体工商户发展。认真贯彻落实《促进个体工商户发展条例》，完善各项配套的制度措施，建立总局与个体工商户常态化沟通交流机制，定期听取大家的意见建议。指导各地做好个体工商户经营者变更登记，积极探索“个转企”的便利化措施。在12个省份先行先试推行个体工商户分型分类精准帮扶政策，完善“名特优新”个体工商户的选拔机制和激励扶持的措施。我们还会同国家发展改革委、工业和信息化部等13个部门，在今年7月份开展了第二届“全国个体工商户服务月”活动，统筹各方面的资源和力量，为个体工商户发展营造良好的环境。

二是支持小微企业发展。充分发挥“小微企业名录”作用，不断完善小微企业认定标准和工作流程。我们拓展建立了“全国个体私营经济发展服务网”，提供了划型验证、政策宣传、技能培训、金融支持等各项服务。截至今年7月，网站日均访问量已经达到了1151万次，日均查询量达到316万户次，推动了各项优惠政策更好服务我们5200万家小微企业。另外，我们还持续开展“小微企业质量管理体系认证提升行动”。2022年引导各地出台了545项配套激励政策，精准帮扶2.1万家小微企业，推动相关小微企业营收平均增长了12%，年产销量平均提升13%，利润率平均提升10%。

三是加强小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。今年以来，市场监管总局在中央组织部和中央社会工作部的指导下，全面加强“小个专”党建工作，不断扩大党的组织和工作覆盖，目前全国已经有“小个专”党组织30万个，党员将近300万名。我们还依托全国市场监管所建立“小个专”党建工作指导站2.1万个。总局党组还研究制定了《市场监管部门开展“小个专”党建工作指引》，进一步完善“小个专”党建工作体系，通过党建引领个体工商户、小微企业健康发展。

“下一步，市场监管总局将按照《意见》要求，进一步优化鼓励、支持、引导个体工商户、小微企业发展的各项制度措施；进一步发挥各类服务平台的作用，推动惠企政策精准直达；进一步促进‘小个专’党建与服务发展的深度融合，发挥好引领作用。通过多措并举，使个体工商户、小微企业能够充分享受《意见》带来的各项政策红利，持续增强发展信心，让‘小个头’迸发出‘大能量’。”柳军说。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经