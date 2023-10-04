新华社北京10月4日电（记者高亢）针对欧盟委员会决定对进口自中国的纯电动载人汽车发起反补贴调查，中国汽车工业协会4日回应称，欧方此举将严重扰乱全球汽车产业链供应链，中汽协对此表示遗憾和坚决反对。

中汽协表示，中国市场是众多欧盟车企最大的海外市场，欧盟车企见证了中国电动汽车产业的成长之路。中国电动汽车市场竞争非常激烈，绝不是靠补贴来支撑保护的，这是非常清楚的事实。欧盟罔顾这一事实、坚持发起反补贴调查，是明显的保护主义行为，必将给全球电动汽车的发展蒙上阴影，延缓包括欧盟在内的全球电动汽车行业的发展进程，对全球碳中和进程造成不利影响。

“中欧汽车产业是伙伴而不是对手，汽车产业的发展要靠公平竞争而不是保护主义。”中汽协表示，中欧汽车产业合作基础雄厚，潜力巨大，中国汽车产业愿与欧盟汽车产业积极开展对话沟通，通过更多方式巩固和发展中欧汽车产业合作关系。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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