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巨量引擎X抖音电商启动“旺铺计划”，助力全国实体店多开一扇

2023年10月05日07:44 | 来源：新华网
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9月19日，巨量引擎联合抖音电商、抖音生活服务，共同发起“云零售·旺铺计划”，走进上海市南京路第一百货，为零售企业的线上线下融合发展，带来全新的解决方案，打开一扇生意增长的“新橱窗”。

来自中国商业联合会、第一百货商业中心、抖音电商、抖音生活服务、巨量引擎的业务代表，及物美集团、阿么手工女鞋的负责人共同启动“云零售·旺铺计划”，并发布《抖音云零售生意经》，云零售计划通过短期和长期的扶持权益，助力云零售生意走进千万家门店。

2023年，抖音云零售增长迅速，有超过150家品牌入局，2000多家开播门店。“一人一店一手机”，在人、货、场上，让导购变身主播，让现货“往上翻”，让门店变成直播间，以更高效的组织结构落地运营。商家只需一部手机在店里开播，就能做成“两 种生意”。

按照履约方式，分为“线上到家”和“线下到店”两种：“线上到家”，即用户在短视频、直播间或商城下单，由物流配送履约。根据用户购买的地理距离，可分小时达、次日达、多日达配送到家，满足消费者不同场景需求；“线下到店”，即消费者下单团购券、套餐、代金券等，到门店核销履约。

相比以往模式，触达的本地用户人群更多，经营低门槛、高效率，因此成为众多门店突围的选择。

在此升级过程中，商业流量是云零售直播间的放大器，是GMV的助推器。巨量引擎商业产品帮助商家在起号阶段提高权重快速破局，成长期持续帮助我们优化流量结构；成熟期突破流量层级和GMV层级，实现脉冲式增长。整体来说，想要生意实现可观增长，需要做好这三件：新品新店打造爆品爆店，节点营销大促做好种草转化，长效营销做好日常拉新转化。

“云零售·旺铺计划”整合抖音电商、抖音生活服务、巨量引擎平台资源，将通过长期和短期的扶持权益，以品牌推广、运营支持、千万级平台流量等扶持，覆盖美妆、服饰、3C、食品饮料、综合商超等行业商家。9-10月，优先招募扶持1000家门店，筛选符合要求的商家准入，让“千家旺铺”获得云零售生意增长。

发布会下午场首次联合品牌商家打造专属快闪店，还原商家店铺开播模式。每家快闪店内，一位主播，仅用一部手机开播，为现场和直播间的用户同时讲解和销售爆款商品。与此同时，商家代表做客巨量引擎直播间，与巨量引擎业务代表，零售圈、增长黑盒等共同探讨，分享云零售实践经验。

在助力商家开启云零售经营模式过程中，巨量引擎不仅为商家提供丰富的营销工具，也将陪伴大家，在直播间的策略、运营、推广等给予全方位支持，推动经营提速提效，助力“店铺”成“旺铺”。

入局云零售通道现已开启，一起打开这扇生意增长的“新橱窗”。

(责编：崔元苑、李源)
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