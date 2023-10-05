潘洁 谢希瑶 吴慧珺 周蕊

原标题：引资“磁力”不减 开放脚步不停

金秋时节，近40家跨国公司代表走进雄安新区，探寻这座高质量发展的未来之城蕴藏的中国发展新机遇。

无独有偶，几乎同一时间，中国贸促会搭桥，20多家跨国公司组团来到安徽合肥，与当地政府官员面对面交流合作商机。

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随着我国经济社会恢复常态化运行，这样的场景在很多省份频频出现。

今年以来，跨国公司高管密集访华，外资在华布局深度、广度不断拓展，特斯拉新建的储能超级工厂将在沪开工，星巴克以平均不到9小时一家新店的速度扩张，丹佛斯全球制冷研发测试中心在天津投用……一场场商务洽谈、一笔笔合作订单、一个个项目开工，印证中国始终是外商投资兴业的热土。

外资企业深耕中国的信心没有改变

“变化太大了！上次来雄安只看到几栋高层建筑，如今这里俨然是一座正在拔节生长的现代化新城”；

“雄安把科技创新作为发展重点，对我们生物医药企业非常有吸引力”；

“这里不仅有宜居的环境，更有超前的产业规划”；

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9月22日，雄安新区。英国汇丰银行、德国拜耳公司、美国星巴克公司、法国赛诺菲集团……诸多世界500强和行业龙头企业代表的集体亮相，成为这座未来之城的一道风景。

今年以来，尽管部分指标出现波动，但外资来华投资设企的热度不减。

商务部最新数据显示，今年前8个月，全国新设立外商投资企业33154家，同比增长33%。“随着中国经济运行整体回升向好，跨国公司在华投资信心稳定，外商扩大对华投资整体趋势没有改变。”中国贸促会发展研究部副部长卢宁说。

看规模，也要看结构。前8个月，中国高技术制造业实际使用外资增长19.7%，其中电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业分别增长39.7%、25.6%。高技术服务业中，研发与设计服务领域实际使用外资增长57.1%，引资质量持续提升。

看当下，也要看长远。中国贸促会发布的《2023年第二季度中国外资营商环境调研报告》显示，近七成受访外资企业看好未来五年中国市场前景。

“今年1至7月，中国实际利用美资金额同比增长了25.5%，显示了美资企业对中国营商环境的信心。”商务部新闻发言人束珏婷说。

上海美国商会会长郑艺表示，尽管近年来受地缘政治干扰、疫情等因素影响，包括美企在内的跨国公司对华投资出现一些不确定性，但整体仍看好中国市场潜力，继续将中国视为重要的战略市场。

从更大范围看，今年前8个月，英国、加拿大、法国、瑞士、荷兰、德国实际对华投资分别增长132.6%、111.2%、105.6%、59.2%、25.3%和20.8%。

政策“组合拳”密集落地加力稳外资

9月18日，外资企业地方行安徽专场政企交流会在合肥举行。会场的桌椅呈U字形摆放，一侧是20余家外资企业负责人，一侧是安徽省各地市负责人。

“资金不是问题，主要是缺少好的投资项目。我们看好中国的人才、技术、市场，期待能给我们推荐一些好的企业。”

“你们在找投资方向，我们这里就有不少好项目，有不少需要资金支持的专精特新企业，希望会后能深入交流对接。”

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面对面的热烈交流中，外资企业就在皖投资发展提出建议和期待，各地市负责人对外资企业作招商推介，双方在沟通对话中深化了合作共识。

“这是继天津专场、四川专场后我们举办的第三场外资企业地方行活动。”中国贸促会副会长张慎峰说，中国贸促会将进一步拓展服务外资企业工作专班功能，帮助企业深耕中国市场、对接商机，助力各地招商引资。

今年以来，复杂国际形势下，全球贸易投资持续低迷。落实党中央决策部署，各地各部门推出政策“组合拳”加力稳外资——

商务部举办“投资中国年”招商引资系列活动，20多场重点活动贯穿全年、覆盖全国，升级建立外资企业圆桌会议制度，及时回应和解决企业关切；中国贸促会因时因势调整服务外资企业工作专班定位，将重心转向开展深度调研、推动优化营商环境、帮助地方招商引资等方面……

河北对外资企业实行全覆盖包联帮扶，及时协调解决外资企业在项目签约、建设、投产中遇到的困难和问题；安徽积极搭建各类交流合作平台，打造贯穿全年的安徽行系列活动，组织经贸友好代表团赴法国、德国加强交流对接……

“今年夏天，英中贸易协会位于伦敦市中心的办公室非常繁忙。我们接待了来自海南、上海、广东、甘肃、浙江等多地代表团。”英中贸易协会产业经济行业中国区总监徐慧说，将继续加强英国企业与中国各省区市的互动，聚焦区域经济发展亮点，携手做大合作蛋糕。

中国新发展不断为世界提供新机遇

“我们有关于投资中国市场更加清晰的愿景和目标，我们也将会更好扎根中国市场。”不久前，阿迪达斯全球首席执行官比约恩·古尔登来华访问，并在媒体交流会上特意穿了一件印有“中国”字样的蓝色运动外套。

今年以来，从特斯拉首席执行官马斯克到苹果公司首席执行官库克，从梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松到星巴克全球首席执行官纳思瀚，跨国企业全球高管纷纷来华交流考察、洽商投资，为中国经济投下“信心票”。

这是超大规模市场释放的无限潜力——

9月20日，总投资20亿元人民币的太古可口可乐（苏州）饮料有限公司在江苏昆山正式动工，该项目是太古可口可乐迄今在华最大的一笔战略性投资。

“我们看好中国市场的无限潜力，期待共享高水平对外开放的新机遇与新势能，更期望能够与中国市场共同成长。”太古可口可乐总裁苏薇表示，未来10年，太古可口可乐在中国内地的投资总额预计将超过120亿元。

这是科技创新迸发的发展活力——

法国赛诺菲大中华区副总裁朱海鸾告诉记者，近年来中国医药行业创新生态系统不断完善，集团加大了在华投资布局尤其是研发方面的投入。“以前我们的创新药在欧美上市几年后才进入中国市场，如今不少创新药已实现中国市场与其他市场同步上市，中国的创新研发能力正逐步向全球辐射。”朱海鸾说。

“我们位于合肥的这家电动汽车工厂即将投产，最大年产能可达35万辆。合肥不仅是一个生产基地，还将成为我们在中国新的研发和创新中心，专注于最新一代电动汽车和智能网联汽车的开发。”在日前举行的2023世界制造业大会上，大众汽车集团（中国）董事长兼首席执行官贝瑞德对中国各地的研发潜力充满期待。

这是更高水平开放带来的中国机遇——

率先在上海、广东、天津、福建、北京等具备条件的自由贸易试验区和海南自由贸易港试点对接相关国际高标准经贸规则，稳步扩大制度型开放；国务院出台《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》，提出新一批针对性强、含金量高的稳外资政策措施……

今年11月，第六届进博会将全面恢复线下办展。截至目前，已有约3000家企业签约参展，展览面积超过36万平方米，其中约200家企业连续6年签约参展。透过进博会这一窗口，越来越多的跨国公司与中国续写更长久的约定，深度嵌入中国产业链、创新链。

“商机归根到底是需求。从市场潜力的挖掘、科技创新的进步、人民生活水平的提高等诸多要素看，在推进中国式现代化过程中，中国将源源不断给全球企业带来新的机遇。”美国科恩集团副总裁王英华说。

（新华社北京10月4日电 记者潘洁、谢希瑶、吴慧珺、周蕊）

(责编：杨曦、李楠桦)

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