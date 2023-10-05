原标题：中老铁路货运量超2680万吨

本报昆明10月4日电（记者张勇、徐鑫雨）10月3日，一列搭载着21个水果冷链集装箱的21018次列车驶入云南磨憨铁路口岸，这是中老铁路首趟国际冷链专列开行后的第224批水果货物。自2022年12月3日磨憨铁路口岸进境水果指定监管场地投入使用后，产自泰国、老挝等国家的热带水果，以及云南的石榴、雪莲果和蔬菜通过中老铁路销往国内外市场，丰富了人们的“果篮子”和“菜篮子”。

中老铁路开通运营满22个月，累计运输货物2680多万吨，其中进出境货运量550万吨。尤其是今年以来，货运量大幅上涨，截至目前累计运输货物突破1400万吨，其中进出境货运量300多万吨，货物运输覆盖老挝、泰国、越南、缅甸等国家，货物品类增加至2700多种。

国庆假日期间，一列列满载泰国榴莲、山竹等农产品的中老国际货运列车通过云南磨憨铁路口岸入境。截至10月3日，中老铁路累计运输果蔬8.35万吨，其中进口水果7.25万吨、出口果蔬1.1万吨，货值突破22亿元。

据了解，为更好发挥中老铁路运输及进出口优势，9月30日，中老铁路磨憨铁路口岸提质改造工程完工，新建的到发线、调车线等10条股道正式开通，极大释放了磨憨铁路口岸通道能力。

(责编：杨曦、李楠桦)

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