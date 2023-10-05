中老铁路货运量超2680万吨
2023年10月05日08:09 | 来源：光明日报
小字号
原标题：中老铁路货运量超2680万吨
本报昆明10月4日电（记者张勇、徐鑫雨）10月3日，一列搭载着21个水果冷链集装箱的21018次列车驶入云南磨憨铁路口岸，这是中老铁路首趟国际冷链专列开行后的第224批水果货物。自2022年12月3日磨憨铁路口岸进境水果指定监管场地投入使用后，产自泰国、老挝等国家的热带水果，以及云南的石榴、雪莲果和蔬菜通过中老铁路销往国内外市场，丰富了人们的“果篮子”和“菜篮子”。
中老铁路开通运营满22个月，累计运输货物2680多万吨，其中进出境货运量550万吨。尤其是今年以来，货运量大幅上涨，截至目前累计运输货物突破1400万吨，其中进出境货运量300多万吨，货物运输覆盖老挝、泰国、越南、缅甸等国家，货物品类增加至2700多种。
国庆假日期间，一列列满载泰国榴莲、山竹等农产品的中老国际货运列车通过云南磨憨铁路口岸入境。截至10月3日，中老铁路累计运输果蔬8.35万吨，其中进口水果7.25万吨、出口果蔬1.1万吨，货值突破22亿元。
据了解，为更好发挥中老铁路运输及进出口优势，9月30日，中老铁路磨憨铁路口岸提质改造工程完工，新建的到发线、调车线等10条股道正式开通，极大释放了磨憨铁路口岸通道能力。
(责编：杨曦、李楠桦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 红海新城：打造沙漠里的绿色之都
- 在沙特西部的塔布克省，屹立着一座世人瞩目的“红海新城”，占地2.8万平方公里，是沙特打造“2030愿景”中的一项重点工程，更被称为是“新一代的沙特城市”，预计2030年完工。 在过去，丝绸之路的历史曾将中国和沙特阿拉伯两国人民连在了一起。…
- 评论
- 关注