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时代需要科技人才的“田野答卷”

罗旭
2023年10月05日08:17 | 来源：光明日报
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原标题：时代需要科技人才的“田野答卷”

　　 【微议人才】

　　 强国必先强农，农强方能国强。党的二十大报告指出，全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。

　　 建设农业强国，利器在科技，关键在人才。选育作物新品种、防治病虫害、治理盐碱地、研制现代化农业设施、发展智慧农业……现代农业是一个复杂的系统工程，诸多现实难题都需要通过科技创新来破解。

　　 时代，向科技人才发出了“田野考卷”。

　　 “像魏巧这样的同志到农村去，很好！”2023年全国两会期间，习近平总书记参加江苏代表团审议时指出：“我们现在推进乡村振兴，需要大量的人才和优质劳动力。我们的年轻人、知识分子，也要双向流动。”

　　 魏巧与爱人孙振中曾就职于中国科学院和北京大学，辞职后回到江苏乡村，改经验种田为科技种田，先后以技术培训、就业帮扶等方式带动1万余户农户，累计带动脱贫人数3000多人，向党和人民交出了自己的“田野答卷”。

　　 乡村要兴，人才先行。新中国成立以来，一代代科技人才心系祖国和人民需要，把国家富强、人民幸福作为探索前行的不竭动力。以袁隆平为代表的老一辈科学家躬耕田野，用科学技术攻克种业难题，成功解决中国人吃饭难的问题，用心血、智慧乃至生命在祖国大地上树立起一座座科技报国的丰碑，他们也因此成为人民永远敬仰的楷模、永远骄傲的记忆。

　　 在新一轮科技革命和产业变革加速推进背景下，依靠现代科技推动农业发展充满无限可能。紧盯世界农业科技前沿，突破农业生物技术、种质资源、农机装备制造、信息化技术等“卡脖子”技术，大力提升我国农业科技水平，将饭碗牢牢端在中国人自己手中……加快实现高水平农业科技自立自强，为广大科技人才提供了发挥才干的广阔天地。

　　 乡村振兴，是一个呼唤人才同时成就人才的大舞台。科技人才主动站在乡村振兴考场一线，奋力迎考、敢于应考，在新时代新征程上留下无悔的奋斗痕迹，答好新时代的“田野考卷”，方能赢得人民和时代最热烈的掌声。

(责编：杨曦、李楠桦)
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