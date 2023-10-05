原标题：中秋国庆假期铁路运输累计发送人数已破亿

本报北京10月4日讯（记者齐慧）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，10月3日，全国铁路发送旅客1701.1万人次，连续6天单日旅客发送量超1600万人次。9月27日中秋国庆黄金周运输启动以来，已累计发送旅客1.14亿人次，运输安全平稳有序。10月4日，全国铁路客流继续保持高位运行，中短途客流增加，预计发送旅客1730万人次，计划开行旅客列车11679列，其中加开列车1260列。

各地铁路部门密切关注假日客流运行情况，针对中短途客流增加的情况，灵活增加运力投放，满足旅客出行需求。济南局集团公司在济南至威海、青岛及烟台至青岛间增开短途旅客列车48列；广州局集团公司增开高铁及城际列车80列，其中夜间高铁30列。

(责编：杨曦、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经