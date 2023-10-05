金观平

原标题：依法从严打击证券违法活动

因顶风违规减持，上市公司我乐家居大股东遭证监会重罚。近日，证监会通报于范易及其一致行动人违规减持“我乐家居”股票案调查进展，拟依法没收于范易及其一致行动人违法所得1653万元，并从严处以3295万元罚款，彰显了监管部门从严打击证券违法活动的决心。

依法从严打击证券违法活动是维护资本市场秩序、发挥资本市场枢纽作用的重要保障。在中共中央政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”背景下，从严从快从重打击违法者，让其受到应有惩罚、付出沉痛代价，坚决遏制证券违法活动，既是民之所盼，也是恢复市场活力的关键举措。

目前，我国个人投资者数量已超2亿，是市场活力的重要来源，但也因风险识别和防范能力较弱，易成为各种违法行为的侵害对象。今年以来，低迷的市场行情已对投资者信心造成冲击，现阶段每一例违法事件都可能放大投资者负面情绪，降低投资者对市场的信任度和发展预期。如果不能为投资者营造良好市场环境，有效保护其合法权益，提振信心也就无从谈起。

随着新证券法、刑法修正案（十一）先后实施，中办国办《关于依法从严打击证券违法活动的意见》的印发，我国证券市场违法多发高发势头得到初步遏制，市场生态持续净化，从严监管的氛围已逐步形成。但从近期各地证监局查办案件看，内幕交易、操纵市场、违规减持等违法活动依然时有发生，并呈现组织化、团伙化等新特征。如何从严打击各类违法活动、强化执法震慑已成为短期稳定市场，长期进一步推动资本市场高质量发展的必答题。

从严打击，要形成合力。证券违法活动往往链条长、点多面广，单靠证券监管部门短时间内难以完成取证调查。证券监管部门应持续加强与公安、司法、市场监管等部门及有关地方的协同工作，完善信息共享机制，强化行政执法与刑事司法配合，形成高效打击证券违法活动的合力，让幕后“黑手”难以藏身，为违法行为付出惨痛代价。

从严打击，要丰富手段。随着信息网络技术快速发展，证券违法行为愈发隐蔽、复杂，这要求相关部门必须不断完善证券执法手段和专业化水平。利用大数据、人工智能等技术，建立监测预警体系，加快构建以科技为支撑的监管执法模式，通过事前限制、事中拦截等方式提高执法效能，有利于加强预防、及时发现、精准打击。

从严打击，要始终利剑高悬、震慑常在。打击证券违法活动决不能“一阵风”“雷声大雨点小”。保持高压态势，不断向市场传递“零容忍”的明确信号，坚持发现一起、查处一起、一查到底、严惩重罚，让意图违法者真正产生忌惮，不再抱有任何侥幸心理，才能有效遏制和减少违法活动的发生。

(责编：杨曦、李楠桦)

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