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合理消纳新能源避免浪费

2023年10月05日08:26 | 来源：经济日报
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原标题：合理消纳新能源避免浪费

新能源合理利用率与新能源电量渗透率相关，要在明确全国整体利用率目标的基础上，根据各省资源禀赋和发展实际，以提升新能源发电量占比为导向，差异化设置各省利用率目标，不搞“齐步走”。

随着新能源装机快速提升，如何更好“消化”新增绿电，成为全球性难题。国网能源研究院近日发布数据显示，2022年我国新能源发电量首次突破万亿千瓦时。同时，新能源利用率继续保持较高水平，达到97.3%，自2018年以来连续5年超过95%。作为全球新能源装机第一大国，我国实现高水平新能源利用，为全球破解新能源消纳难题提供了有效样本。

为何新能源装机占比不断提升，我国还能保持较高新能源利用率？与欧美国家主要依靠灵活的天然气发电调峰，来支撑新能源规模化发展不同，我国不具备高比例气电装机，要驯服“靠天吃饭”的新能源，必须多管齐下。

其一，提升电力系统平衡调节能力。我国气电虽少，但煤电不缺。从2016年起，我国开始全面推动煤电机组灵活性改造，仅“十四五”前两年，煤电灵活性改造规模就达到1.88亿千瓦。通过技术手段提升煤电机组调峰能力，增加电网可灵活调节电源比重，成为我国短期解决调峰矛盾的主要措施；抽水蓄能是现阶段最安全、最稳定的储能方式，我国在加大建设力度的同时，优化抽蓄机组调度策略，持续提高抽水蓄能利用水平，促进新能源消纳；新型储能具有响应快、配置灵活、建设周期短等优势，是构建新型电力系统的重要组成部分。近两年，我国进一步发挥新型储能的灵活调节能力，保障电力供应安全。

其二，加强新能源并网和送出工程建设力度。绿电发得出，更要送得走。2022年，我国集中投产一批省内和跨省跨区输电工程，建成投运多项提升新能源消纳能力的省内重点输电工程。截至2022年底，国家电网累计建成33条特高压输电工程，全国跨省跨区输电能力达到3亿千瓦，新能源大范围资源优化配置能力进一步提升。

其三，加快建设适应新能源发电占比提高的电力市场。绿电和调节电源有了，物尽其用是关键。我国通过加快电力现货市场和辅助服务市场建设，加强省间调峰互济，推动市场调动各种资源参与系统调节的积极性，提升新能源消纳水平。2022年新能源市场化交易电量3858亿千瓦时，占新能源总上网电量的40.7%。

“双碳”目标下，随着新能源装机规模进一步提升，保持高水平消纳的难度也越来越大，一味追求高比例消纳并非良策。从全球范围看，在新能源发电渗透率提高的同时，弃电率呈上升态势，成为客观规律。欧美国家均存在不同程度的新能源弃电，2020年风电弃电率普遍处于3%至11%区间。丹麦、爱尔兰长期保持较低弃电率，但随着风电渗透率超过30%，近3年弃电率明显上升。有关研究认为，新能源发电渗透率临界点大致在30%至40%区间，临界值之内弃电率普遍不高，超过临界值弃电率将显著提升。

事实上，新能源利用率并不是越高越好。在一定发展阶段和数值之上，每提高1点新能源利用率，就要付出巨大的消纳成本，社会用能成本也会因此提升，新能源发展规模也将受限。国际上已有学者提出新能源“经济弃电”概念，即避免尖峰时刻消纳新能源产生的超额成本。有研究表明，若保障2020年完全消纳，德国海上风电发展成本将提高30%。可以说，经济弃电是市场化环境下新能源弃电的主要构成，这也符合市场优化配置资源的基本规律。国外新能源发电普遍通过市场消纳，正常交易导致的经济弃电占总弃电量的比例较高。比如，美国加州今年3月份弃光率高达22.3%，几乎全部为经济弃电。

在新能源高渗透率情景下，合理弃电是经济且必要的。《“十四五”可再生能源发展规划》提出，到2025年，全国可再生能源电力总量和非水电消纳责任权重分别达到33%和18%左右，利用率保持在合理水平。合理的新能源利用率，有利于使全社会电力供应成本保持低位。

新能源利用率目标将影响能源转型全局，应尽快分省明确合理利用率目标，引导新能源科学有序发展。新能源合理利用率与新能源电量渗透率相关，要在明确全国整体利用率目标的基础上，根据各省资源禀赋和发展实际，以提升新能源发电量占比为导向，差异化设置各省利用率目标，不搞“齐步走”。同时，定期滚动测算发布各省预期利用率，科学引导新能源发电企业投资，避免资源浪费。

(责编：杨曦、李楠桦)
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