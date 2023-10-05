耿丹丹

原标题：新疆新能源产业规模稳步壮大

本报乌鲁木齐10月4日讯（记者耿丹丹）在国网新疆电力有限公司调度控制中心，新一代新能源功率预测系统正发挥重要作用。“该系统能接收近千个新能源场站上报的预测数据，并据此预测新疆电网的新能源功率，调度部门将根据预测结果，安排次日发电计划。”国网新疆电力有限公司调度控制中心水电与新能源处处长李国庆向记者介绍，应用这一系统，新能源功率预测精度超过93%，提高了新能源利用率。

新疆是我国重要的新能源生产基地，太阳能和风能资源蕴藏量位居全国第二。今年以来，新疆进一步加快新能源项目建设，一大批新能源项目并网。截至7月底，新疆电网今年新增新能源发电装机规模突破1000万千瓦大关；新能源利用率增长2.5个百分点，实现“量率双升”。

“面对风光资源复杂多变的特点，常规预测技术无法满足精度要求。”李国庆说，为此，国网新疆电力有限公司牵头研发“基于新疆气候地貌特征的多时空风光功率预测与系统平衡调控关键技术及应用”成果，开发新一代新能源功率预测系统，有力支撑南疆新型电力系统示范区建设。

针对新能源发电的波动性，国网新疆电力公司还搭建了能源大数据中心，收集新能源发电功率、新能源内供外销电量等数据，并自主开展数据分析。

目前，国网新疆电力有限公司正全面实施大电网稳定控制等5项国家级重点项目，联合高校及科研单位申报9项国家级重点项目；联合中国电科院等单位，开展新能源友好支撑等21项省部级课题攻关。

(责编：杨曦、李楠桦)

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