杨啸林

原标题：亚运灯具也有黑科技

本届亚运会足球和藤球项目的比赛场馆——金华市体育中心总建筑面积达4万多平方米，是经验颇丰的老场馆。自杭州亚运会筹办以来，进行了一系列高质量、高标准改造提升，焕发出新风采。

走进金华市体育中心，“水光蓝”和“虹韵紫”的背景色调令人耳目一新。为迎接亚运盛会，这座体育中心上线了多项“黑科技”，保障赛事有序进行。

体育中心内通过国际足联专业检测认证的草地球场，走起来如毛毯般柔软。这其中的奥秘不仅在于种上了优质的天然草皮，更在于草坪建设中的科技运用。

“草皮下是重新布置的全自动喷灌系统、排水系统，构建有碎石层、种植层，采用精细的施工工艺，历时3个多月铺设，并经工作人员精心养护，才有了现在绿油油的草地和松软的脚感。”广州星太体育场地设施工程有限公司草坪专家谢国政介绍。

体育馆内所使用的LED灯具也不简单。“为给体育比赛提供更高质量的灯光照度，保证观众舒适地观看比赛，体育馆采用的灯具，能够使灯光折射到场地，解决近80%的直射光线，使场内的眩光、光均匀度、外溢光问题大为缓解；同时，去掉虫子喜欢的光线色谱，有效避免‘飞蛾扑火’现象。”灯具供应商、玛斯柯照明设备有限公司相关负责人吴章宝说。

“这套灯光很智能，通过平板电脑就可以控制。”场馆工作人员介绍，电脑已提前设置了训练、比赛转播、赛后清场等5种不同模式，根据现场音乐节奏，灯光可以有节奏地闪烁“舞动”，适合赛前气氛营造。

体育中心改造前有两个羽毛球馆，一个被改造成了藤球比赛场馆，另一个被改造为训练场地。亚运会结束后，藤球场馆将恢复为羽毛球场馆并向公众开放，届时将有更多运动爱好者能亲身感受亚运场馆的科技元素。

(责编：杨曦、李楠桦)

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