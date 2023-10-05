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有序组织秋粮收购是关键

2023年10月05日08:28 | 来源：经济日报
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原标题：有序组织秋粮收购是关键

把种粮农民的“好收成”变成“好收入”，关键环节是收购。粮食收购企业要做好售粮服务，粮食产后服务中心要充分发挥作用，有关部门要加强粮源调度等协同联动，形成保供稳价合力。

春种一粒粟，秋收万颗子。各地秋粮陆续开镰，新粮也已陆续上市。秋粮产量占全年粮食总产量的四分之三，是全年粮食的大头，秋粮收购是全年粮食收购的重中之重。有关部门预计今年秋粮旺季收购量2亿吨左右。做好秋粮收购，确保秋粮颗粒归仓，关系农民种粮收益和粮食生产稳定，关系粮食安全，更关系经济社会发展大局，大意不得。

今年秋粮生产多灾多难，着实不易。秋粮丰收是全年粮食丰收的关键。有关部门预计，今年秋粮面积13.1亿亩、同比增加约700万亩，其中高产作物玉米面积增加1300万亩，为秋粮丰收奠定基础。然而，秋粮生产遭遇高温、暴雨、洪灾、台风等极端天气轮番侵袭，局部地区粮食生产受损严重。在中央、地方和广大农民共同努力下，通过科学防灾减灾，最大限度减轻了灾害损失。从目前来看，大部分地区秋粮长势良好，有望再获丰收。各地正在抢抓农时收割，确保粮食“丰收在手”。

把种粮农民的“好收成”变成“好收入”，关键环节是收购。粮食能否卖个好价，始终是农民最关心的问题。今年粮食价格高位波动，有利于农民卖个好价。当前我国粮食收购已经形成以市场化收购为主、政策性收购为辅的格局，优质优价的市场化收购成为主导力量，过去5年市场化收购比例均超过90%，且稳步提高，近两年均在95%以上。经过多年市场历练，农民市场意识普遍增强，看市场种粮，看行情卖粮，不再扎堆卖粮，售粮节奏更趋均衡。有关部门会根据粮食价格波动情况决定是否启动水稻最低收购价，确保农民种粮不吃亏，托住农民信心，真正做到市场化收购和维护农民利益并重。

农民是粮食生产的主力军，稳定农民种粮信心至关重要。农民售粮服务无小事，粮食收购企业要做好售粮服务，从小处着眼、细节入手，采取更多接地气、易操作、实实在在的政策措施，让农民卖“明白粮”“放心粮”“舒心粮”。要充分发挥粮食产后服务中心作用，利用好社会粮食仓储设施资源，及时向农民提供粮食清理、烘干、储存、加工、销售等产后服务，帮助农民减损增收。遇到雨雪天气时，要重点抓好烘干收储，为农户提供科学储粮指导，坚决避免发生霉粮坏粮。

秋粮收购关系保供稳价。粮食收购和保供稳价关系密不可分，收购工作做好了，保供稳价就有粮源保障；粮食市场平稳运行，收购工作就有良好环境。秋粮收购跨度时间长，从新粮上市到来年4月份，横跨中秋、国庆、元旦、春节、“两会”等重要时间节点。做好秋粮收购的同时，一定要确保粮食供给、市场不出问题。加强监测预警，做到苗头问题早发现、对策措施早研究、处置应对早行动。要从粮食产购储加销全链条着眼，加强粮源调度、加工销售、库存投放、储备调节、应急供应等协同联动，形成保供稳价合力。国家有关部门要适时优化政策性粮食投放安排，保障市场粮源供应。及时回应社会关切，引导稳定社会预期，防止出现恐慌性抢购。严肃查处压级压价或“打白条”“转圈粮”“以陈顶新”等坑农害农违法违规行为，维护粮食市场秩序。

秋粮收购事关经济社会发展大局。今年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，前8个月国民经济延续恢复向好态势，但也要看到，国际环境依然复杂严峻，世界经济复苏乏力，国内经济结构性矛盾和周期性因素叠加，持续恢复基础仍需巩固。抓好粮食收购，保持市场平稳运行，有利于维护宏观经济回升向好态势。今年粮食生产多番遭受自然灾害，粮食问题引发全社会高度关注。有序组织粮食收购，持续释放积极信号，有利于稳定社会预期，增加广大人民群众的获得感、幸福感、安全感。

(责编：杨曦、李楠桦)
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