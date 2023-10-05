新华社海口10月5日电（记者刘邓）中秋国庆假期，海南离岛免税购物持续火热。据海口海关统计，中秋国庆假期前6天（9月29日至10月4日），海口海关共监管离岛免税销售金额10.1亿元人民币，比2022年同期增长94.2%，免税购物人数13万人次，比2022年同期增长120%。

另据统计，2023年10月4日（假期第6天）海口海关共监管离岛免税销售金额2.02亿元人民币，比2022年10月6日（假期第6天）增长294%。随着假期返程高峰到来，预计海南离岛免税品日销售额还将快速增长。

中秋国庆假期，为进一步释放海南离岛免税消费潜力，海南各离岛免税店从丰富节庆购物活动体验、开展大力度促销活动、推出新品精品、打造沉浸式购物场景等多方面入手，激发离岛免税消费热情。

作为全球最大的单体免税店，中免集团海口国际免税城瞄准“免税+文旅”，选择牵手海口同程音乐生活节，通过创新互动营销方式，推出歌迷专属优惠、免费穿梭巴士接送、抽奖等众多福利迎接各地游客；三亚凤凰国际机场免税店持续“上新”，进驻国际一线品牌300余种，为消费者提供更多新选择；三亚海旅免税城打出大促“组合拳”，线上线下共同发力，推出低折扣、多倍积分等优惠措施。

9月29日拍摄的中免集团海口国际免税城。新华社记者蒲晓旭 摄

海口海关口岸监管处副处长郭建盟介绍，为保障免税品市场供应，海口海关工作人员紧密对接免税经营企业，全天候保障免税品供应链畅通，助力海南免税购物持续升温。

双节假期，海口、三亚、儋州等地持续发放政府消费券，助力免税购物再升温，“先领券，再购物”，成为许多消费者不约而同的选择。此外，提货方式更加多元也大大提升了游客免税购物热情。据了解，除在机场、火车站、码头指定区域提货外，消费者还可以选择邮寄送达和岛内居民返岛提取、“担保即提”“即购即提”等方式。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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