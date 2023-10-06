30天后，昵称为“四叶草”的国家会展中心（上海），第六届中国国际进口博览会将如约而至，这将是新冠疫情后进博会首次全面恢复线下办展。

习近平主席在第五届中国国际进口博览会开幕式上致辞时指出，中国“举办进博会，就是要扩大开放，让中国大市场成为世界大机遇。现在，进博会已经成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品”。作为世界上首个以进口为主题的国家级博览会，进博会见证着中国开放的大门“越开越大”，也推动着中国高水平开放的进程。与进博相约、与上海相聚、与中国相知，开放的中国“四叶草”，更是全球经济的幸运“四叶草”。

相约：不以山海为远，不以万里为遥

作为全球贸易发展史上的创举，2018年11月，首届进博会在上海“初试啼声”。在开幕式上，中国向世界庄严承诺，“中国国际进口博览会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好”。

无论风雨、不顾险阻，五年来，进博会年年如约而至、越办越好，中国开放惠全球。

是中国的创举，也是世界的盛举：前五届进博会，131个国家和国际组织参加国家综合展，首发新产品、新技术和新服务约2000项，累计意向成交额近3500亿美元。

随着第六届进博会临近，各项筹备工作也进入冲刺阶段。中国国际进口博览局介绍，今年，进博会国家展将全面恢复线下举办并设立主宾国。目前，已有超过60个国家确认参展，世界贸易组织、联合国工业发展组织、国际贸易中心等国际组织也已确认参展。在企业展方面，已有约3000家企业签约参展，展览面积超过36万平方米。

在国家会展中心（上海）举行的第六届进博会系列签约活动现场（2023年9月15日摄）。新华社记者 方喆 摄

海、陆、空，进博会的展品从“地球村”的四面八方启程，星夜兼程赶往上海，奔赴进博之约。

海运展品启航了！当地时间9月9日，太平洋岛国瓦努阿图的多种特色展品搭乘航班前往中转国家新西兰，与新西兰当地展品一起出港奔赴上海，预计将在10月中旬抵达外高桥码头。

空运展品到港了！9月20日晚间，法国米其林公司的一款“绿色”轮胎抵达上海浦东国际机场，21日经上海海关快速审核后“秒放”通关，成为第六届进博会的首票进境展品。米其林中国区总裁兼首席执行官叶菲介绍，这款可持续材料使用占比高达63%的轮胎将在进博会上进行“亚洲首秀”，进一步在中国探索绿色发展的新前景。

专门的中欧班列启运了！当地时间9月21日，今年第一列“中欧班列－进博号”从德国杜伊斯堡发车，奔赴上海。中欧班列平台企业上海东方丝路多式联运有限公司介绍，今年“中欧班列－进博号”将增加到3列，源源不断地运送进博展品到上海。

进博展品陆续前往中国，客商们也将再次回归。初步统计显示，至少有数十名世界500强和行业龙头企业的全球高管前来参加进博会，虹桥国际经济论坛预计有来自30多个国家和地区的330余位嘉宾参会。

在深圳举行的进博会展前供需对接活动上，波兰投资贸易局的工作人员（左前）向采购商展示风味啤酒（2023年8月29日摄）。新华社记者 毛思倩 摄

相聚：展商从“头回客”变“回头客”

次次来、年年约、岁岁聚，进博会折射出外资企业对中国市场的信心，幸运的“四叶草”助力海外企业深耕中国，不少进博会的“头回客”变成了“回头客”。

抓紧机遇，新朋友跃跃欲试。第六届进博会吸引了近20家世界500强和行业龙头企业，以及500多家中小企业首次签约参展。

参会嘉宾在国家会展中心（上海）举行的第六届中国国际进口博览会技术装备、汽车展区展前供需对接会上交流洽谈（2023年8月8日摄）。新华社发（郑佳庆摄）

第五届进博会闭幕不久，美国科技企业亚德诺下决心赶上第六届进博会的“早班车”，在技术装备展区一口气拿下300平方米展位。首次参展的亚德诺不仅将带来多款展品和方案的中国首秀，还将重点展示边缘智能等前沿科技。

“中国大力发展数字经济，推动产业升级，以高质量发展推动中国式现代化，这为我们提供了大机遇。”亚德诺中国区销售副总裁赵传禹说。

年年相聚，“朋友圈”不断扩容。今年参展的3000多家全球企业里，有约200家企业连续6年签约参展，约400家企业时隔两年以上回归参展。

第六届进博会食品及农产品、医疗器械及医药保健展区展前供需对接会在国家会展中心（上海）举行（2023年7月26日摄）。新华社记者 辛梦晨 摄

今年，进博会“老朋友”汉高从消费品展区“搬家”到技术装备展区。“我们想重点展示工业领域的解决方案，助力中国制造业高质量发展。”汉高大中华区总裁荣杰说，汉高近年来在华不断加码投资，位于上海的汉高粘合剂技术创新中心正在扩建中，建成后将成为其全球第二大创新中心。

岁岁相见，“铁粉”提前签约。第七届进博会招展工作早在今年6月就已启动，截至9月中旬，签约展览面积超4万平方米。

进博会参展商联盟理事会轮值主席单位欧莱雅是最早签约第七届进博会的企业之一。最近，欧莱雅宣布在华进行了一项新的投资，被投资的本土生物科技公司杉海将和欧莱雅“大家庭”一起，出现在第六届进博会上。

欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞说，中外携手的开放式创新，让欧莱雅在中国的发展更具活力，“位于苏州的智能运营中心计划明年第一季度投入运营，我们坚定投资中国”。

相知：中国大市场，世界大机遇

6天的进博会，365天的中国大市场。从进博会大平台到自贸试验区提升战略，中国开放的步伐坚定，持续为世界经济注入正能量。

以进博会为原点，一件件展品、一份份合同、一项项协议，不断化为现实，成为中国推动高水平开放的生动缩影。

“过去5年，得益于进博会‘溢出效应’，美敦力有10款创新疗法‘展品变商品’。”美敦力全球高级副总裁及大中华区总裁顾宇韶介绍，首届进博会明星展品“全球最小的心脏起搏器”Micra亮相后，其两代无导线起搏器至今已服务了约1万名心动过缓患者，今年进博会将首秀Micra的两款升级版新产品，还将搭载更智能的算法。

海拔3500米，西藏林芝，松赞巴松措林卡酒店在中秋国庆“黄金周”受到欢迎。这座新酒店采用的低碳能源系统解决方案，源于进博会的机缘。

在第四届进博会上，松赞集团与西门子能源签署了战略合作框架协议。根据西门子能源的总体规划设计，松赞巴松措林卡酒店充分利用屋顶铺设光伏瓦实现绿色供电，还利用空气源热泵为酒店稳定供热，预计年平均替代约100万千瓦时的传统能耗。西门子能源全球高级副总裁姚振国表示，希望通过推动中德合作实践，打造更多绿色低碳发展典范。

以进博会为原点，中国不断出台的开放新举措，汇聚起更强劲的开放力量。

在第六届中国国际进口博览会招商路演（天津）活动现场，参展商代表和天津的采购商代表进行交流（2023年9月26日摄）。新华社记者 李然 摄

自由贸易试验区不断升级、长三角一体化发展国家战略全面实施、打造面向世界的“彩虹桥”……前五届进博会开幕式上宣布的多项重大开放举措，均已落地，充分彰显中国推动建设开放型世界经济的信心和决心。

今年，第六届进博会国家展的中国馆升级扩容，展览面积增至2500平方米，设立“自贸试验区建设十周年成就展”。

中国国际进口博览局副局长孙成海说，作为推动高水平开放的平台，进博会上发布的措施如展客商入境便利、展品留购税收优惠、加强知识产权保护等，优化了国内营商环境。

在继续沿用通关便利等19项支持政策的基础上，海关总署宣布，今年新增一项支持举措：在评估确认风险可控的前提下，允许无动植物疫情流行国家（地区）未获检疫准入的动植物产品、食品，经特许审批后入境参展。

“中国市场让很多阿富汗人看到了希望，进博会帮助乡亲们获得收入。”阿富汗毕拉禄贸易有限公司创始人阿里·法伊兹说，今年，除了“拳头产品”地毯、松子、果干等，他还与绿地全球商品贸易港集团一起合作，计划运来600公斤阿富汗石榴，“虽然中国还没允许阿富汗石榴进口，但可以在进博会上展示，让更多人了解家乡好物”。

以进博会为原点，中国经济的潜能不断释放，成为全球经济“稳定器”。

今年1至8月，中国新设立外商投资企业33154家，同比增长33%；制造业实际使用外资金额2399.5亿元人民币，同比增长6.8%。

“通过推进制度型开放，中国更好地与世界共享自身发展的潜力与机遇。”商务部研究院学位委员会委员白明说。

商务部副部长盛秋平介绍，将与有关部门一道深化研究，推动合理缩减自贸区外商投资负面清单。同时，推动出台跨境服务贸易负面清单，引领全国持续扩大开放。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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