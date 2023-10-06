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供应保障足 市场人气旺（新时代画卷）

2023年10月06日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　10月2日，杭州亚运会主媒体中心内的超市商品丰富。
　　本报记者 伊 霄摄

　　10月5日，河北省涿州市的一家超市内商品琳琅满目。
　　邵玉姿 熊华明摄影报道

　　9月29日，消费者在中免集团海口日月广场免税店选购商品。
　　新华社记者 蒲晓旭摄

　　10月4日，云南省昆明市斗南花卉市场，群众在挑选鲜花。
　　叶传增 朱家霖摄影报道

　　9月29日，北京市朝阳区一处外卖配送分发点，外卖骑手正在准备配送。
　　本报记者 陈 斌摄

　　10月2日，青海省西宁市城东区的一家超市内果蔬供应充足。
　　贺 勇 张莉萍摄影报道

　　米面粮油物丰价稳、禽蛋肉奶供销两旺、瓜果蔬菜质高量足……今年中秋国庆假期，各地市场商品供应充足、价格稳定，“米袋子”“菜篮子”“肉案子”“果盘子”“油瓶子”均保障有力，稳稳提升人民群众假期生活的获得感、幸福感、安全感。

　　悠悠万事，民生为大。节日期间，有关部门加大重要民生商品稳产保供稳价工作力度，推出一系列稳物价、惠民生、促消费的举措。

　　大力强供给，多部门加大调度与协调力度，贯通生产、流通与消费等各环节，促进重点农产品供应充足，确保农产品批发市场、商场超市等衔接顺畅，进一步打通重点商品流通的“大动脉”与“微循环”，积极发挥政府储备、商业库存的调节作用，确保节日期间生活必需品不断档、不脱销；全力稳物价，有关部门加强价格监测和预警，根据市场形势变化及时采取储备投放、平价销售、畅通配送等举措，保证物价平稳有序；积极优化秩序，相关部门开展价格联合巡查与质量检查，引导商家诚实守信经营，规范节日市场秩序，保障消费者合法权益，确保人民群众买得放心、吃得安心、用得舒心。

　　（本报记者  齐志明）

　　《 人民日报 》（ 2023年10月06日 04 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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