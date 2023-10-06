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国庆村的粮食安全“稻路”

汪军
2023年10月06日09:04 | 来源：新华社
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金秋十月，武陵山深处的国庆村满地金黄。村民们忙着收割稻谷，该装仓的装仓，该卖粮的卖粮。

国庆村，贵州省思南县天桥土家族苗族乡的一个小山村，全村218户824人。年轻人大多外出，留守在家的不到300人。青壮年劳动力离乡，种田种地的人越来越少。

今年春天，国庆村得到政府免费提供的水稻种子，有劳动力的农户基本都种了田。村党支部书记、村委会主任郭自立介绍，村里的合作社“挑大梁”，种了40多亩。

国庆节这几天，国庆村家家户户忙着收稻谷、晒稻谷。颗粒归仓后，农户自留口粮，然后将剩余的卖出去。村民杨昌齐是种田的“老把式”，年近七旬的他种了5亩。他说，种子、农药全部免费，真是一辈子种地没有遇到过的好事情。

国庆村雨水充沛、土壤肥沃，适宜种植水稻。风调雨顺的年景，一亩可以收八九百斤干稻谷。杨昌齐今年5亩水稻全部丰收，他打算卖出去3000斤稻谷。按目前市场价，一斤可以卖到1.5元。

“今年老杨收获满满，一是自己的粮仓满了，二是腰包鼓了。老杨春季负责为村民育秧苗，得了1200元工资，现在卖稻谷又有几千元。”郭自立给记者算了杨昌齐今年的“丰收账”。

65岁的村民黄永奎，今年也是满满当当的收获。自己种地，土地不荒，口粮管够。黄永奎有技术、有力气，在村里的水稻专业合作社上班。插秧、施肥、拔草、收割、晾晒，只要不下雨，黄永奎就有班上。

郭自立介绍，今年国庆村把撂荒田利用起来，种植100多亩优质水稻。思南县农业农村部门除了免费发放种子外，还组织专门技术力量帮助国庆村，对施肥、防虫等关键环节进行现场指导。

干了大半辈子农业的村民王安富，从没见过无人机、太阳能杀虫灯这些“高级货”。他高兴地说：“种田既得粮食又得经济收入，还可以在家门口参观农业现代化！”

种植管理环节有政府扶持，市场销路则由村里的合作社对接。郭自立介绍，合作社今年打算把收购的稻谷卖出去，尽快变现兑付给村民。对于合作社种植的40多亩，他打算加工成大米后逐步销售，每斤可以卖到6元，预计今年有8万元收入。

随着机耕道等基础设施不断完善，郭自立谋划扩展国庆村水稻种植面积，如果有年轻人返乡，明年打算发展到500亩。他说，土地能生金，只要田不撂荒，粮食安全、乡村振兴的路就走得稳、走得远。

新华社贵阳10月5日电

(责编：王震、杨迪)
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