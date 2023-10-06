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能源运输大动脉大秦铁路开始集中修施工

2023年10月06日09:12 | 来源：新华社
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新华社太原10月4日电（记者许雄）4日9时，我国能源运输大动脉大秦铁路开始秋季集中修施工。这次集中修为期20天，较往年压缩5天以上，将在短时间内恢复迎峰度夏电煤运输后的铁路设施设备性能，为今冬明春电煤保供夯实线路基础。

大秦铁路西起山西大同，东至河北秦皇岛，是我国首条双线电气化重载运煤专线，煤炭年运量保持在4亿吨以上。为消除长期高负荷运转产生的安全隐患，每年暑运结束后，大秦铁路都要进行一次集中维修养护。

这次施工中，长653公里的大秦铁路每天会停运180分钟，1.4万余人组成的128支施工队同时上道，进行多工种立体式施工作业，完成成段更换钢轨、轨枕，大型机械捣固、打磨线路等任务，同时进行隧道整治、电缆更新、接触网维修等施工。

据此次施工指挥部总指挥魏向东介绍，今年以来，随着国内经济持续恢复向好，生产生活用电量不断增加，为减少施工对电煤运输造成的影响，各部门以“分钟”为单位做减法，将此次集中修施工天数压缩至20天。

为保障施工期间的煤炭运输，施工部门会提前三天编制施工日计划，运输部门根据计划，“一日一图”动态调整运输方案，保证均衡运输。相关负责人表示，他们将力争在集中修期间将大秦铁路日运量保持在100万吨以上。

(责编：王震、杨迪)
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