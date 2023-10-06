黄筱 朱涵

据新华社杭州10月4日电（记者黄筱 朱涵）记者从4日召开的杭州亚运会“智能亚运”主题新闻发布会上获悉，来自130多个国家和地区、超过1亿人参与数字火炬传递的“亚运数字火炬手”活动，成为亚运史上覆盖区域最广、参与人数最多、持续时间最长的线上火炬主题活动，创造了一个新的吉尼斯世界纪录。

杭州亚运会信息技术指挥中心新闻发言人张鸽表示，提出“亚运数字火炬手”的设想，就是期望让更多的人突破时间和空间的限制，参与到亚运这场盛会中，以“万众参与 数字互联”的方式，让每个人都能成为自己心目中的火炬手，这也是奥林匹克精神的一种表达。

“通过（开幕式）‘数实融合’点火仪式的完美呈现，彰显了‘数字中国’的特色魅力，表达了共建亚洲命运共同体的美好愿景。后续我们将抓住契机，促进相关产业的发展，推动浙江数字经济向更高质量发展。”张鸽说。

杭州亚运会信息技术指挥中心指挥长胥伟华介绍，为了开幕式上点火仪式这20秒的“浪漫”，技术团队写下了超20万行代码。

除了“亚运数字火炬手”，胥伟华提到本届亚运会还有多个首创的智能应用场景：发布大型综合性运动会首个元宇宙平台，为全球用户提供了虚拟+现实的元宇宙体验；推出电子身份注册卡，先行探索电子签证，为运动员、技术官员、媒体记者等提供快速、便捷、高质量的通关服务；首次探索使用5.5G新技术，在“大莲花”的开幕式现场，打造了高容量弹性自呼吸5.5G网络；创新外币数字移动支付应用，首次打通了7个国家和地区的境外电子钱包，直接刷支付宝二维码可以实现消费；打造了首个“云上亚运会”，实现赛事核心系统100%上云，首次全面应用云转播技术，突破其带宽和线下设备限制，可以实现更加丰富的画面信号和剪辑方式。

(责编：王震、杨迪)

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